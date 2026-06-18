< sekcia Ekonomika
Renault dokončil prevzatie výrobcu elektrických dodávok Flexis
Renault v stredu (17. 6.) večer oznámil, že získal všetky regulačné povolenia na odkúpenie podielov, ktoré v spoločnosti Flexis držali skupiny Volvo Group a CMA CGM Group.
Autor TASR
Paríž 18. júna (TASR) – Francúzska automobilová skupina Renault dokončila prevzatie výrobcu elektrických dodávok Flexis, v ktorom teraz kontroluje 100 % akcií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Renault v stredu (17. 6.) večer oznámil, že získal všetky regulačné povolenia na odkúpenie podielov, ktoré v spoločnosti Flexis držali skupiny Volvo Group a CMA CGM Group. Flexis sa tak stal 100-percentnou dcérskou spoločnosťou skupiny Renault. Zmena vlastníckych vzťahov podľa Renaultu nemá vplyv na produktové plány. Výroba modelu Renault Trafic Van E-Tech Electric by sa mala začať koncom roka 2026 v závode skupiny Renault v Sandouville vo Francúzsku. Vozidlo bude od roku 2027 dodávať na trh aj Volvo Group prostredníctvom spoločnosti Renault Trucks.
Renault v stredu (17. 6.) večer oznámil, že získal všetky regulačné povolenia na odkúpenie podielov, ktoré v spoločnosti Flexis držali skupiny Volvo Group a CMA CGM Group. Flexis sa tak stal 100-percentnou dcérskou spoločnosťou skupiny Renault. Zmena vlastníckych vzťahov podľa Renaultu nemá vplyv na produktové plány. Výroba modelu Renault Trafic Van E-Tech Electric by sa mala začať koncom roka 2026 v závode skupiny Renault v Sandouville vo Francúzsku. Vozidlo bude od roku 2027 dodávať na trh aj Volvo Group prostredníctvom spoločnosti Renault Trucks.