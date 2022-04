Renault mlčí po mediálnej správe o prevode svojho podielu v Rusku

Paríž 27. apríla (TASR) - Francúzska automobilka Renault v stredu odmietla komentovať správu ruskej tlačovej agentúry Interfax, že prevedie svoj väčšinový podiel v automobilke AvtoVAZ na ruský vedecký inštitút za symbolický 1 rubeľ.



AvtoVAZ vlastní značku Lada a je najväčším národným výrobcom automobilov v Rusku.



Renault bude mať právo spätne odkúpiť svoj 68 % podiel v AvtoVAZe počas nasledujúcich piatich až šiestich rokov, citovala Interfax ruského ministra obchodu Denisa Manturova.



Manturov povedal, že podiel Renaultu v jeho moskovskom závode prejde na miestnu vládu. Ide zrejme o jeden z prvých náznakov toho, čo ruské úrady zamýšľajú urobiť so západnými aktívami.



Francúzsky štát, ktorý vlastní 15 % podiel v Renaulte, odmietol správu komentovať.



Renault je spomedzi západných automobiliek najvystavenejší ruskému trhu. Minulý mesiac oznámil, že pre rastúci tlak v súvislosti s konfliktom na Ukrajine zastaví svoje operácie v Rusku.



Automobilka zvažuje preto odpisy vo výške 2,2 miliardy eur v súvislosti s potenciálnymi nákladmi na prerušenie prevádzky v Rusku.



Podľa ministra Manturova sa Renault rozhodol previesť svoj podiel v AvtoVAZe na moskovský inštitút pre výskum automobilov a motorov NAMI, pretože nie je schopný udržať ruské prevádzky v chode. Dohoda by mala mať hodnotu jedného rubľa, čím získa Renault možnosť odkúpiť svoj podiel späť.



"Ale ak počas tohto obdobia investujeme, potom sa to vezme do úvahy, pokiaľ ide o náklady. Nebudú tu žiadne darčeky," citovala agentúra Interfax Manturova.



Od začiatku invázie na Ukrajinu 24. februára sa z Ruska stiahlo viac ako 400 západných firiem, ktoré po sebe zanechali aktíva v hodnote miliárd dolárov.



TASR o tom informuje na základe správy Reuters.