Renault musí pokračovať v znižovaní nákladov

Ludwigsburg/Paríž 9. novembra (TASR) – Francúzska automobilka Renault musí ďalej znižovať náklady, aby zjednodušila organizáciu a dosiahla svoj cieľ uviesť do roku 2023 až 2025 svoj najlepší produktový rad. Vyhlásil to v utorok generálny riaditeľ Luca de Meo v prejave v Nemecku na samite Automobilwoche.



Renault vo svojej správe o zisku za 3. štvrťrok uviedol, že je blízko k dosiahnutiu cieľa, ktorým je zníženie fixných nákladov o 2 miliardy eur do konca roka, teda o rok skôr, ako pôvodne plánoval. A do roku 2025 chce zredukovať náklady o 3 miliardy eur.



De Meo v Nemecku povedal tiež, že spoločnosť sa stále potrebuje zotaviť zo straty 8 miliárd eur, ktorú utrpela v roku 2020 v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. "Musíme priviesť Renault späť do lepšieho stavu, aby sme mohli investovať do budúcnosti," vyhlásil de Meo.



Francúzska automobilka v októbri oznámila, že jej produkcia sa tento rok zníži o 500.000 áut, čo je viac ako dvojnásobok oproti predchádzajúcej prognóze, v dôsledku ochromujúceho globálneho nedostatku polovodičov. Potvrdila však pôvodný odhad zisku vďaka vyšším cenám áut a zníženiu nákladov.



Šéf Renaultu na samite v Nemecku predpovedal tiež, že do 10 rokov bude 20 až 30 % obratu automobilky pochádzať z netradičných zdrojov, keďže pracuje na tom, aby bola spoločnosť menej závislá od iných firiem.



De Meo, ktorý sa postavil na čelo Renaultu v júli 2020 po kariére v rôznych automobilkách vrátane Fiatu a Volkswagenu, uviedol, že za uplynulý rok v spoločnosti realizoval viac projektov, ako za ostatných 12 rokov v snahe zjednodušiť organizáciu.



"Stále je tu veľký potenciál," skonštatoval de Meo. "Situácia je však pre nás stále komplikovaná. Musel som zosekať všetky veci, ktoré neboli potrebné, a potom reštartovať," dodal.