Renault musí výmenou za štátny úver splniť určité podmienky

Boulogne-Billancourt 20. júna (TASR) - Francúzska automobilka Renault, ktorá sa pre súčasnú krízu dostala do finančných problémov, musí výmenou za štátom garantovaný úver vo výške päť miliárd eur splniť v tomto roku určité podmienky. Oznámila to v piatok (19. 6.) dočasná výkonná riaditeľka spoločnosti Clotilde Delbosová.



Podľa jej slov jednou z podmienok je riadne platenie faktúr dodávateľom a zákaz zakladania dcérskych firiem v daňových rajoch. Okrem toho Renault nesmie požiadať o odklad plnenia prísnych európskych emisných noriem. Delbosová uviedla, že Renault nemá žiadny problém tieto podmienky splniť. Štátny úver zatiaľ automobilka nevyužila.



Renault v máji oznámil postupné rušenie 15.000 pracovných miest v globálnom meradle, aby dokázal zvládnuť súčasnú krízu. Automobilka musí odbúrať nadbytočné kapacity, aby obnovila ziskovosť. Šéf predstavenstva Renaultu Jean-Dominique Senard uviedol, že rokovania so sociálnymi partnermi sa už začali.



Nový výkonný riaditeľ Luca de Meo, ktorý nastúpi do svojej funkcie 1. júla, prejavil dôveru, že obrat zo súčasnej krízovej situácie bude možný. Požiadal však o čas. "Úsporný plán ohlásený minulý mesiac je prvým dôležitým krokom pre sanáciu Renaultu," uviedol bývalý šéf predstavenstva Seaut. Po nástupe do funkcie sa od neho očakáva vypracovanie strategického plánu.



Renault je vo Francúzsku považovaný za komplikovanú spoločnosť. Renault vlastní 43,4 % v japonskom Nissane, ktorý je jeho partnerom v existujúcej aliancii. No aj Nissan je medzičasom v strate. Francúzskemu štátu patrí 15 % v Renaulte, a preto má právo zasahovať do rozhodnutí.