Renault odhaduje, že pre čipy vyrobí možno až o 500.000 áut menej

Paríž 22. októbra (TASR) - Francúzska automobilka Renault očakáva, že pokles produkcie v dôsledku nedostatku polovodičov bude omnoho výraznejší, než predpokladala zhruba pred mesiacom. Nový odhad je horší aj v porovnaní s informáciami, ktoré v týchto dňoch naznačili zdroje zo spoločnosti. Automobilka nepriaznivú prognózu uviedla po zverejnení tržieb za 3. štvrťrok.



Renault uviedol, že pre pokračujúci nedostatok čipov by v tomto roku mohol vyrobiť až o 500.000 áut menej. V septembrovej prognóze pritom firma počítala s poklesom produkcie o 220.000 vozidiel. Aj zdroje z Renaultu pred dvomi dňami pre agentúru Reuters uviedli, že oproti septembrovej prognóze bude výpadok vo výrobe vyšší, ich odhad však naznačoval pokles produkcie o 300.000, maximálne o 400.000 áut.



Spoločnosť zároveň zverejnila vývoj tržieb za 3. štvrťrok. Ako uviedla, tržby za obdobie od júla do konca septembra dosiahli 8,99 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje pokles o 13,4 %.



Rozsah poklesu tržieb bol omnoho miernejší než pokles objemu predaja. Ten sa znížil o 22,3 % na 599.027 vozidiel, pričom na európskom trhu predaj áut klesol o 26,3 % a na ďalších trhoch o 17,3 %. Pod miernejší pokles tržieb v porovnaní s objemom predaja sa podpísalo zvýšenie cien.