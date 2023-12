Renault oznámil plány na zníženie výrobných nákladov

Paríž 7. decembra (TASR) - Francúzska automobilka Renault vo štvrtok oznámila plány na zníženie výrobných nákladov na vozidlo. Zároveň uviedla, že vo svojom závode Bursa v Turecku bude vyrábať štyri nové modely. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Renault uviedol, že sa do roku 2027 zameria na zníženie výrobných nákladov o 30 % v prípade vozidiel so spaľovacím motorom a o 50 % v prípade elektrických vozidiel.



"Táto priemyselná transformácia urobí našu základňu agilnejšou, silnejšou a konkurencieschopnejšou a zároveň nám umožní rýchlejšie reagovať na očakávania zákazníkov," uviedol vo vyhlásení Thierry Charvet, riaditeľ pre priemysel a kvalitu skupiny Renault.



Dlhoroční alianční partneri Renaultu, japonské spoločnosti Nissan a Mitsubishi, začiatkom tohto týždňa potvrdili plány investovať do divízie elektromobilov Ampere francúzskej automobilky Renault a použiť ju na vývoj elektrických vozidiel pre európsky trh.