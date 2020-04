Renault oznámil za 1. kvartál pokles tržieb takmer o pätinu

Paríž 23. apríla (TASR) - Francúzska automobilka Renault oznámila za 1. štvrťrok prepad tržieb takmer o pätinu. Zároveň dodala, že je stále príliš skoro na odhady, do akej miery sa nový koronavírus odrazí na jej výsledkoch za celý rok.



Spoločnosť vo štvrtok uviedla, že tržby za január až marec dosiahli 10,13 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená pokles o 19,2 %.



Za rovnaké obdobie predala automobilka vo svete 672.962 áut. Medziročne to predstavuje pokles o 25,9 %. Najviac predaj aj tržby ovplyvnil mesiac marec, počas ktorého mnohé krajiny zatvorili pre pandémiu nového koronavírusu firmy a obchody, čo sa odrazilo aj na dopyte po autách.



Mimoriadne sa znížil dopyt v Európe, a to najmä na západných trhoch. Výsledkom je, že Renault predal v 1. kvartáli na ruskom trhu viac áut než vo Francúzsku. Prvýkrát v histórii tak Renault nezaznamenal najvyšší predaj na domácom trhu.



Tržby spoločnosti aspoň čiastočne podporil cenový efekt vďaka drahším SUV modelom, ako napríklad nový Renault Captur. Na výraznejšie vykompenzovanie poklesu objemu predaja to však nestačilo.