< sekcia Ekonomika
Renault oznámil za minulý rok stratu, prvú za päť rokov
Renault vykázal za minulý rok čistú stratu 10,9 miliardy eur. Na porovnanie, v predchádzajúcom roku vykázal zisk 752 miliónov eur.
Autor TASR
Paríž 19. februára (TASR) - Francúzska automobilka Renault zaznamenala vlani stratu takmer 11 miliárd eur. Hlavným dôvodom prvej straty firmy za päť rokov je odpísanie viac než 9 miliárd eur z hodnoty jej podielu v japonskej automobilke Nissan. Objem predaja však vzrástol a s ním aj tržby, ktoré sa zvýšili na takmer 58 miliárd eur. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters a portál RTTNews.
Renault vykázal za minulý rok čistú stratu 10,9 miliardy eur. Na porovnanie, v predchádzajúcom roku vykázal zisk 752 miliónov eur. Objem predaja však vzrástol, a to o 3,2 % na 2,34 milióna vozidiel, k čomu prispeli najmä zahraničné trhy. To sa odrazilo na objeme tržieb, ktoré sa zvýšili o 3 % na 57,9 miliardy eur.
Automobilka zároveň oznámila prevádzkový zisk 3,6 miliardy eur, uviedla agentúra Reuters. To znamená pokles o viac než 700 miliónov eur, potvrdila tak očakávania analytikov.
Prevádzková marža Renaultu dosiahla za minulý rok 6,3 % a klesla tak v porovnaní s maržou za rok 2024, ktorá na úrovni 7,6 % predstavovala rekord. Tento rok očakáva Renault prevádzkovú maržu na úrovni zhruba 5,5 % a v strednodobom horizonte od 5 % do 7 %.
Renault vykázal za minulý rok čistú stratu 10,9 miliardy eur. Na porovnanie, v predchádzajúcom roku vykázal zisk 752 miliónov eur. Objem predaja však vzrástol, a to o 3,2 % na 2,34 milióna vozidiel, k čomu prispeli najmä zahraničné trhy. To sa odrazilo na objeme tržieb, ktoré sa zvýšili o 3 % na 57,9 miliardy eur.
Automobilka zároveň oznámila prevádzkový zisk 3,6 miliardy eur, uviedla agentúra Reuters. To znamená pokles o viac než 700 miliónov eur, potvrdila tak očakávania analytikov.
Prevádzková marža Renaultu dosiahla za minulý rok 6,3 % a klesla tak v porovnaní s maržou za rok 2024, ktorá na úrovni 7,6 % predstavovala rekord. Tento rok očakáva Renault prevádzkovú maržu na úrovni zhruba 5,5 % a v strednodobom horizonte od 5 % do 7 %.