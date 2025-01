Paríž 16. januára (TASR) - Francúzsky výrobca automobilov Renault oznámil za rok 2024 nárast objemu predaja. Čiastočne za to vďačí novým modelom, ktoré zvýšili dopyt po jeho vozidlách vo 4. štvrťroku. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Akcie Renaultu kótované na burze v Paríži vo štvrtok vzrástli po tom, ako automobilová skupina vykázala za rok 2024 nárast predaja o 1,3 % na 2,26 milióna kusov. Prispel k tomu dopyt po modeli Sandero v Európe, ktorý vyrába dcérska spoločnosť Dacia.



V prípade rovnomennej značky Renault, ktorá tvorí približne dve tretiny predaja celej skupiny, prispel tlak na ponuku lacnejších možností k zvýšeniu predaja o 1,8 % na 1,58 milióna kusov.



Elektrické vozidlá tvorili vo 4. štvrťroku 16 % z predaja automobilky v Európe, uviedol generálny riaditeľ značky Renault Fabrice Cambolive.



Rastúci podiel elektrických a hybridných vozidiel pomohol vo 4. štvrťroku zvýšiť predaj Renaultu o 6,1 %. A to v čase, keď sa výrobcovia automobilov v Európe predháňali v zavádzaní zliav na elektromobily, aby prilákali zákazníkov pred zavedením nových prísnych emisných pravidiel Európskej únie. Takmer pätinu predajov Renaultu v tomto roku by mali tvoriť elektrické autá, aby skupina splnila emisné ciele.



Tempo rastu predaja Renaultu, ktorý má oznámiť svoje celoročné finančné výsledky vo februári, však bolo vlani pomalšie ako 9 % v roku 2023.



Výrobcovia automobilov zápasia v Európe s pomalým dopytom a v Číne, na najväčšom automobilovom trhu na svete, s tvrdou konkurenciou miestnych rivalov.