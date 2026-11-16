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Renault plánuje vo Francúzsku zrušiť až 7 % pracovných miest

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Na snímke Renault. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Plošné škrty by mali zasiahnuť pozície na všetkých úrovniach s výnimkou pracovníkov na montážnych linkách.

Autor TASR
Paríž 16. novembra (TASR) - Automobilová skupina Renault plánuje do roku 2028 vytvoriť 1650 nových pozícií pre oblasť elektromobility. V administratíve má na druhej strane zaniknúť až tisíc pracovných miest prostredníctvom dohôd o dobrovoľných odchodoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v pondelok odvolala na zdroje oboznámené so záležitosťou.

Správa o plánoch, o ktorých ako prvý informoval francúzsky denník Les Echos, prichádza v čase, keď v Európe prudko rastú predaje elektromobilov. Zvýšený dopyt po vozidlách, ako je napríklad elektrický Renault R5, zároveň mení výrobné priority v celom odvetví.

Automobilová skupina plánuje vo Francúzsku zrušiť až 7 % z celkového počtu približne 15.000 pracovných miest. Plošné škrty by mali zasiahnuť pozície na všetkých úrovniach s výnimkou pracovníkov na montážnych linkách. Jeden zo zdrojov pre AFP uviedol, že nové plány ešte podliehajú dohode s odbormi, pričom tento proces sa práve začal.
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