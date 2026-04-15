Renault plánuje zredukovať počet inžinierskych pozícií o 15 až 20 %

Počet pracovných pozícií znížia inžinierske centrá Renaultu v Brazílii, Indii, Maroku, Rumunsku, Južnej Kórei, Španielsku a v Turecku.

Paríž 15. apríla (TASR) - Francúzsky výrobca áut Renault oznámil, že plánuje v priebehu nasledujúcich dvoch rokov znížiť globálny počet svojich inžinierov o 15 až 20 %, aby si udržal konkurencieschopnosť. Hovorca spoločnosti v utorok (14. 4.) povedal, že redukcia celkového počtu inžinierskych pozícií, ktorých je vo firme teraz približne 12.000, sa uskutoční bez núteného prepúšťania. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Automobilka, ktorá sa zamerala na produkciu elektrických vozidiel, minulý mesiac uviedla, že jej cieľom je znížiť náklady na elektromobily o 10 až 30 %, pričom z veľkej časti to chce dosiahnuť redukciou nákladov na vývoj.

