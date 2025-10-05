< sekcia Ekonomika
Renault plánuje zrušiť 3000 miest, prepúšťať chce podporné funkcie
Automobilka potvrdila, že o rušení pracovných miest uvažuje, zatiaľ však žiadne rozhodnutie nepadlo
Autor TASR
Paríž 5. októbra (TASR) - Francúzska automobilka Renault plánuje v rámci svojho úsporného programu zrušiť zhruba 3000 pracovných miest. Rušenie pozícií by sa malo týkať podporných funkcií vo firme, ako sú ľudské zdroje, účtovníctvo, financie a marketing, pričom ich redukciu chce automobilka docieliť prostredníctvom dobrovoľného odchodu. Informovala o tom agentúra Reuters.
V rámci tohto programu chce Renault znížiť počet pracovných pozícií v oblasti podporných služieb o 15 %, čo by malo viesť k zrušeniu približne 3000 miest. Prepúšťanie zasiahne ako centrálu firmy v Paríži, tak aj pozície v ďalších lokalitách vo svete. Podľa zdroja oboznámeného s plánmi firmy by Renault mal konečné rozhodnutie oznámiť do konca roka.
Automobilka potvrdila, že o rušení pracovných miest uvažuje, zatiaľ však žiadne rozhodnutie nepadlo. „Potvrdzujeme, že vzhľadom na neistotu na trhu s automobilmi a extrémne konkurenčné prostredie uvažujeme o spôsobe zjednodušenia našich operácií, zrýchlenia rozhodovacích procesov a optimalizácie fixných nákladov,“ uviedol hovorca firmy. Ku koncu minulého roka zamestnávala automobilka celosvetovo 98.636 ľudí.
Za 1. polrok tohto roka oznámil Renault stratu takmer 11,2 miliardy eur. Stratu jej spôsobil jednorazový odpis z podielu firmy v japonskom Nissane. Ten predstavoval 9,3 miliardy eur.
Aj bez tohto odpisu by však výsledky boli výrazne horšie než v 1. polroku minulého roka. Firma by síce dosiahla zisk, ten by však predstavoval necelú tretinu v porovnaní s 1. polrokom 2024. Dôvodom je oslabenie na trhu s dodávkami, náklady spojené s prechodom na elektromobily a tlak konkurencie.
V rámci tohto programu chce Renault znížiť počet pracovných pozícií v oblasti podporných služieb o 15 %, čo by malo viesť k zrušeniu približne 3000 miest. Prepúšťanie zasiahne ako centrálu firmy v Paríži, tak aj pozície v ďalších lokalitách vo svete. Podľa zdroja oboznámeného s plánmi firmy by Renault mal konečné rozhodnutie oznámiť do konca roka.
Automobilka potvrdila, že o rušení pracovných miest uvažuje, zatiaľ však žiadne rozhodnutie nepadlo. „Potvrdzujeme, že vzhľadom na neistotu na trhu s automobilmi a extrémne konkurenčné prostredie uvažujeme o spôsobe zjednodušenia našich operácií, zrýchlenia rozhodovacích procesov a optimalizácie fixných nákladov,“ uviedol hovorca firmy. Ku koncu minulého roka zamestnávala automobilka celosvetovo 98.636 ľudí.
Za 1. polrok tohto roka oznámil Renault stratu takmer 11,2 miliardy eur. Stratu jej spôsobil jednorazový odpis z podielu firmy v japonskom Nissane. Ten predstavoval 9,3 miliardy eur.
Aj bez tohto odpisu by však výsledky boli výrazne horšie než v 1. polroku minulého roka. Firma by síce dosiahla zisk, ten by však predstavoval necelú tretinu v porovnaní s 1. polrokom 2024. Dôvodom je oslabenie na trhu s dodávkami, náklady spojené s prechodom na elektromobily a tlak konkurencie.