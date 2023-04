Renault prehodnocuje cenovú politiku, reaguje na znižovanie cien Tesly

Paríž 17. apríla (TASR) - Francúzska automobilka Renault začala prehodnocovať svoju cenovú politiku pri elektromobiloch vo svete. Cieľom je zostať konkurencieschopnou po sérii cenových škrtov zo strany americkej Tesly. Uviedol to v pondelok šéf značky Renault Fabrice Cambolive. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Americký výrobca elektromobilov znížil ceny svojich vozidiel na domácom trhu už niekoľkokrát, v piatok 14. apríla však rovnaký krok urobil aj v Európe, vrátane francúzskeho trhu. Okrem toho ceny svojich vozidiel zredukovala firma aj v Izraeli a Singapure a výrazne tak v tomto smere rozšírila počet krajín od začiatku roka, keď s touto politikou začala v Číne.



"Budeme analyzovať krajinu po krajine, trh po trhu, aby sme vedeli, aké rozsiahle kroky musíme urobiť, aby sme ostali konkurencieschopní," povedal Cambolive pre médiá. Objem predaja v 1. štvrťroku sa zvýšil medziročne o 9 %, čo signalizuje, že reštrukturalizačná stratégia, v rámci ktorej sa firma zamerala na najziskovejšie modely, sa začína vyplácať. Cambolive dodal, že rast sa presunul aj do apríla, zároveň však poukázal na to, že na ďalšie zníženie cien áut zo strany Tesly je potrebné reagovať.



V tejto súvislosti sa zameral najmä na elektrifikovaný model Megane, jeden z najpopulárnejších modelov automobilky. Jeho predaj v marci prudko vzrástol napriek tomu, že ceny nešli príliš dolu. Teraz však model stojí zhruba toľko, ako jeho najväčší konkurent od Tesly.



Po minulotýždňovom znížení cien áut firmy Tesla v Európe sa cena Modelu 3 vo Francúzsku začína od 41.990 eur. Na porovnanie, elektrické auto Megane stojí 42.000 eur. V 1. kvartáli predal Renault na domácom trhu 3570 áut Megane E, zatiaľ čo v prípade Modelu 3 od Tesly sa predalo 3158 vozidiel. Americký výrobca však navyše predal v krajine aj 9364 športovo-úžitkových áut Model Y.