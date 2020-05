Renault sa údajne chystá zatvárať domáce závody, vláda ich chce udržať

Paríž 20. mája (TASR) - Francúzska vláda a odbory vyjadrili znepokojenie nad možným zatváraním domácich závodov francúzskej automobilky Renault a francúzsky premiér uviedol, že centrom biznisu Renaultu aj naďalej musí zostať Francúzsko.



O prípadnom zatvorení francúzskych závodov Renaultu informoval týždenník Le Canard Enchainé, ktorý napísal, že firma plánuje zatvoriť štyri závody vrátane kľúčového závodu Flins pri Paríži.



Informácie podráždili najmä odborárov. Tí poukazujú najmä na pomoc vlády pre Renault v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Ako povedal šéf odborovej organizácie CGT Philippe Martinez pre rádio RTL, bol by to "obrovský problém", ak by Renault použil úver so štátnou garanciou v objeme 5 miliárd eur na reštrukturalizáciu. Aj odborári zo samotného závodu Flins pri Paríži dali najavo, že "budú bojovať rovnako ako v minulosti", aby udržali výrobu v chode. Nervozitu medzi odborármi vyvolal fakt, že článok v Canard Enchainé nikto oficiálne nepoprel.



Ostro reagovali aj viacerí opoziční politici. Ako uviedol predseda Francúzskej komunistickej strany Fabien Roussel, ak firma správu nepoprie, vláda "by svoju podporu automobilke mala stiahnuť", informovala agentúra DPA.



Podľa premiéra Édouarda Philippa bude vláda, ktorá je najväčším akcionárom Renaultu, trvať na udržaní výrobných závodov firmy vo Francúzsku. Zároveň na pôde Senátu povedal, že Francúzsko musí zostať globálnym centrom výskumu, vývoja a inovácií Renaultu. Dodal však, že Renault "musí byť aj konkurencieschopnou firmou, pretože bez toho sa v automobilovom biznise dlho neudrží".



Renault vo februári oznámil za minulý rok stratu 141 miliónov eur, prvú celoročnú stratu za desaťročie. V roku 2018 firma zaznamenala zisk 3,3 miliardy eur. Nepriaznivé výsledky boli dôsledkom poklesu tržieb a krízy v partnerskej automobilke Nissan, ktorej bývalého šéfa Carlosa Ghosna zatkli v Japonsku koncom roka 2018. Ghosna obvinili z porušovania finančných zákonov Japonska, čo Ghosn popiera. Koncom minulého roka sa mu podarilo z Japonska utiecť do Libanonu.