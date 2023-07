Renault sa v 1. polroku vrátil k zisku

Paríž 27. júla (TASR) - Francúzsky výrobca automobilov Renault oznámil za 1. polrok 2023 návrat k zisku po vlaňajšej strate. A jeho prevádzková marža dosiahla nový rekord 7,6 %, k čomu prispeli vyššie ceny nových áut aj zníženie nákladov. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Reuters.



Skupina Renault, do ktorej patria aj značky Alpine a Dacia, vykázala za prvých šesť mesiacov 2023 čistý zisk 2,12 miliardy eur po strate 1,68 miliardy eur v 1. polroku 2022, ktorá bola výsledkom zatvorenia ruských prevádzok a odchodu z tejto krajiny po vypuknutí vojny na Ukrajine.



Prevádzkový zisk v sledovanom období vzrástol na 2,096 miliardy eur z vlaňajších 923 miliónov eur.



Globálny predaj celej skupiny sa v 1. polroku zvýšil o 13 % na 1.134.000 vozidiel a tržby stúpli na 26,85 miliardy eur z 21,09 miliardy eur rok predtým.



Globálny predaj samotnej značky Renault vzrástol o 12 % na 772.000 kusov a len v Európe sa zvýšil o 21 %.



Podľa generálneho riaditeľa Lucu de Mea k výsledkom za 1. polrok prispela neustála snaha spoločnosti o znižovanie nákladov a stratégia zameraná na hodnotu v kombinácii s prvými výhodami bezprecedentnej produktovej ofenzívy.



"Naše základy nikdy neboli také pevné a robustné," vyhlásil.



Predchádzajúci rekord marže bol na úrovni 7 % a Renault ju dosiahol v druhej polovici roka 2017. Cieľom automobilky je dosiahnuť maržu 8 % do roku 2025 a 10 % do roku 2030.