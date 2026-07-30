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Renault sa v 1. polroku vrátil k zisku

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Na snímke stánok značky Renault. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Prispeli k tomu vyššie tržby, pričom spoločnosti zároveň klesli náklady.

Autor TASR
Paríž 30. júla (TASR) - Francúzska automobilka Renault sa v prvej polovici tohto roka vrátila k zisku. Prispeli k tomu vyššie tržby, pričom spoločnosti zároveň klesli náklady. Informovala o tom agentúra AFP.

Automobilka vo štvrtok uviedla, že za prvých šesť mesiacov zaznamenala čistý zisk 705 miliónov eur. Za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka vykázala stratu na úrovni 11,19 miliardy eur, pod čo sa podpísala jednorazová strata z podielu spoločnosti v japonskej firme Nissan.

Podobne sa vyvíjal aj prevádzkový zisk Renaultu. Zatiaľ čo v 1. polroku minulého roka vykázal stratu 8,4 miliardy eur, za prvých šesť mesiacov tohto roka zaznamenala firma prevádzkový zisk 1,13 miliardy eur.

Tržby dosiahli 30,25 miliardy eur, zatiaľ čo za rovnaké obdobie minulého roka predstavovali 27,64 miliardy eur. Automobilový biznis vygeneroval tržby 26,81 miliardy eur, čo medziročne predstavuje rast o 9,3 %.
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