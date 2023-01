Renault súhlasil so znížením podielu v Nissane

Tokio/Paríž 30. januára (TASR) - Francúzska automobilka Renault súhlasila so znížením svojho podielu v japonskom Nissan Motor. Chce tak vyriešiť dlhotrvajúce trenice v spoločnej aliancii a zlepšiť svoju konkurencieschopnosť v čase, keď automobilový priemysel prechádza k elektrifikácii a automatizácii. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Bloomberg.



Renault zníži svoj podiel v Nissane zo 43,4 % na 15 %, čo je rovnaká veľkosť ako podiel Nissanu v Renaulte. Je to súčasť širokej dohody o zmene vzťahov medzi firmami, uviedol Nissan vo vyhlásení.



Dohoda nasleduje po mesiacoch rokovaní a očakáva sa, že bude podpísaná na budúci týždeň po tom, ako ju schvália predstavenstvá oboch automobiliek.



Nissan uviedol tiež, že investuje do nového podniku Renault s elektrickými vozidlami Ampere, hoci veľkosť podielu nebola oznámená.



Podľa japonskej spoločnosti nová dohoda "upevní väzby aliancie a maximalizuje tvorbu hodnôt pre všetky zainteresované strany".



Obe automobilky vytvorili alianciu v roku 1999, keď Renault zachránil Nissan pred bankrotom. V roku 2016 sa k nim pripojila spoločnosť Mitsubishi Motors po tom, ako Nissan prevzal 34-percentný podiel vo svojom japonskom rivalovi.



Toto spojenectvo však destabilizovalo zatknutie šéfa aliancie a predsedu predstavenstva Nissanu Carlosa Ghosna v roku 2018 pre podozrenia z výrazného podhodnocovania príjmov. Ghosn tvrdil, že obvinenia proti nemu mali zabrániť v zbližovaní členov aliancie.



Medzitým sa za zatvorenými dverami diskutovalo o pretvorení aliancie. Vlani v novembri pritom Renault oznámil, že sa rozdelí na dve časti – na nový podnik Ampere a samostatnú spoločnosť pre benzínové, naftové a hybridné autá, ktorá sa spojí s čínskou firmou Geely.



Ale obavy Nissanu z transferov technológií čínskej automobilke a zo zdieľania duševného vlastníctva skomplikovali rokovania medzi spoločnosťami. Analytici považujú vyváženie podielov v rámci novej dohody za spôsob, ako vybudovať dôveru medzi Nissanom a Renaultom.



Vzhľadom na existujúce technológie Nissanu a lepší prístup Renaultu na európsky trh existuje tiež priestor pre spoluprácu firiem v oblasti elektrických vozidiel.



Francúzska automobilka po dohode okamžite nepredá svojich zvyšných 28,4 % akcií Nissanu, pretože ich súčasná trhová hodnota je nižšia ako hodnota zaznamenaná v účtovníctve Renaultu. Namiesto toho budú akcie umiestnené do trustu a predajú sa, keď sa ceny zlepšia.