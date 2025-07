Renault vymenoval Duncana Minta za dočasného generálneho riaditeľa

Paríž 15. júla (TASR) - Francúzska automobilka Renault v utorok vymenovala doterajšieho finančného riaditeľa Duncana Minta za dočasného generálneho riaditeľa, kým hľadá nástupcu Lucu de Mea, ktorý odstúpil, aby viedol luxusnú skupinu Kering. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Minto bude s účinnosťou od 15. júla riadiť každodennú prevádzku spoločnosti spolu so Jeanom-Dominiqueom Senardom, ktorý bude počas tohto prechodného obdobia pôsobiť ako predseda predstavenstva skupiny. Predstavenstvo prijalo toto rozhodnutie v rámci prebiehajúceho výberového procesu na stáleho generálneho riaditeľa.



Minto prináša do dočasnej pozície značné skúsenosti, keďže v skupine Renault pracuje od roku 1997, má rozsiahle znalosti v oblasti financií a hlboké pochopenie strategických výziev spoločnosti.



Skupina Renault by mala zverejniť svoje polročné finančné výsledky 31. júla.