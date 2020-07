Renault zaznamenal v 1. polroku pokles globálneho predaja o 34,9 %

Paríž 20. júla (TASR) - Francúzsky výrobca automobilov Renault v pondelok oznámil, že v prvej polovici roka zaznamenal pokles globálneho predaja o 34,9 % v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Uviedol tiež, že v júni už zaregistroval určité známky zotavenia.



Skupina Renault predala v prvej polovici roka 1.256.658 vozidiel, pričom odbyt elektrického modelu ZOE vzrástol takmer o 50 % na 37.540 kusov. Na trhu s elektromobilmi je ZOE najpredávanejším autom v Európe.



Automobilka informovala, že celkový pokles odbytu bol spôsobený najmä pádom predaja v krajinách, ktoré zaviedli prísne blokády.



V 2. polroku skupina zintenzívňuje ofenzívu svojich výrobkov zavedením hybridného radu E-TECH (New Clio Hybrid, New Captur Plug-In Hybrid a New Megane Estate Plug-In Hybrid) a Twingo Z.E. v Európe a plánuje uviesť nový Duster v Amerike a nový SUV v Indii.



Automobilka ďalej uviedla, že v Európe predala skupina v 1. polroku 623.854 vozidiel, čo predstavuje pokles o 41,8 %. V júni sa už tržby skupiny v Európe zvýšili, pričom Renault dosiahol 10,5-percentný podiel a Dacia 3,5-percentný podiel na európskom trhu.



Mimo Európy bola skupina ovplyvnená najmä poklesom predaja v Rusku (-23,3 %), v Indii (-49,4 %), v Brazílii (-39 %) a Číne (-20,8 %).