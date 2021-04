Renault zvažuje predĺženie obmedzení v španielskych závodoch

Madrid 13. apríla (TASR) - Francúzska automobilka Renault začala rokovania s odbormi o predĺžení obmedzení v niektorých svojich závodoch v Španielsku, a to do konca septembra. Dôvodom je pokračujúci nedostatok čipov.



Automobilky po celom svete zápasia s dôsledkami nedostatku čipov vyrábaných najmä v Ázii. Renault z tohto dôvodu už čiastočne obmedzil produkciu v španielskych závodoch a očakával, že dodávky čipov sa v 2. polroku vrátia do normálu.



Problémy s dodávkami však pokračujú. V marci situáciu ešte skomplikoval požiar v závode jedného z kľúčových dodávateľov, japonskej firmy Renesas. Renault preto uvažuje nad tým, že obmedzenia v závodoch Palencia a Valladolid predĺži.



Ako uviedla odborová organizácia UGT, automobilka navrhuje pokračovanie odstávok v závodoch v období od apríla do konca septembra na jeden až tri dni týždenne v prípade, že nedostatok čipov sa presunie aj do 3. štvrťroka. Celkovo by sa tak v závodoch nemalo podľa Renaultu v danom období vyrábať od 31 do 39 dní.



Renault by mal na budúci týždeň zverejniť tržby za 1. štvrťrok tohto roka a očakáva sa, že upraví aj vyhliadky v oblasti predaja. Zatiaľ firma očakáva, že práve v dôsledku nedostatku čipov predá v tomto roku zhruba o 100.000 menej vozidiel.