Renesas by mal výrobu v požiarom poškodenom závode čoskoro obnoviť

Tokio 9. apríla (TASR) - Japonský výrobca čipov Renesas by mal výrobu v požiarom poškodenom závode obnoviť do 10 dní. Uviedol to v piatok japonský denník Asahi. Na návrat na bežnú úroveň produkcie spred vypuknutia požiaru si však bude potrebné počkať minimálne ďalšie dva mesiace.



Podľa denníka Asahi, na ktorý sa odvolala agentúra Reuters, by sa výroba v kľúčovom závode firmy Renesas v meste Naka na severovýchode Japonska mala obnoviť do 19. apríla. Ten vypukol 19. marca a podľa nedávnych informácií spoločnosti poškodil až 23 strojov. To je dvojnásobok počtu v porovnaní s pôvodným odhadom vedenia firmy Renesas, ktoré predpokladalo 11 poškodených strojov.



Tieto informácie zvýšili napätie na automobilovom trhu, keďže Renesas kontroluje približne 30 % svetového trhu s takzvanými mikrokontrolérmi používanými v automobiloch a až dve tretiny čipov vyrábaných v závode sú určené pre automobilový sektor. Automobilky pritom už pred požiarom v závode Renesasu zápasili s nedostatkom čipov a viaceré museli obmedziť výrobu.



Obnovenie produkcie v poškodenom závode však znamená iba čiastočný objem výroby. Na bežnú úroveň spred vypuknutia požiaru sa podľa denníka Asahi dostane produkcia ku koncu júna.