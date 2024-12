Renomované nemecké inštitúty zhoršili svoje ekonomické prognózy

Kiel 12. decembra (TASR) - Renomovaný nemecký inštitút pre svetovú ekonomiku (Institut für Weltwirtschaft, IfW) zhoršil svoju prognózu pre domácu ekonomiku v rokoch 2024 a 2025. Aj ďalší inštitút Ifo revidoval smerom nadol svoje predpovede na rok 2025. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a DPA.



IfW so sídlom v Kieli najnovšie očakáva, že sa hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka tento rok zníži o 0,2 %. To bude už druhý rok poklesu po sebe.



V budúcom roku predpokladá IfW stagnáciu namiesto zvýšenia HDP o 0,5 % v predchádzajúcej prognóze. "Neexistujú takmer žiadne známky viditeľného hospodárskeho oživenia," poznamenal inštitút. Na rok 2026 IfW revidoval odhad rastu nemeckej ekonomiky tiež nadol, a to na 0,9 %, z 1,1 %.



Podľa inštitútu recesia ekonomiky zasiahne aj trh práce a miera nezamestnanosti pravdepodobne vzrastie na 6,3 % z predpokladaných 6 % v aktuálnom roku, uvádza sa v správe. Hlavnými dôvodmi revízie hospodárskeho rastu smerom nadol sú očakávané clá v USA a zhoršujúca sa kríza v nemeckom priemysle.



Miera inflácie pravdepodobne zostane nezmenená, pričom IfW odhaduje, že v tomto aj v budúcom roku by mala dosiahnuť 2,2 %. Očakáva pritom len slabé impulzy zo súkromnej spotreby. Inštitút poukazuje tiež na predčasné parlamentné voľby vo februári 2025 v Nemecku, ktoré vyvolávajú obavy z politickej a ekonomickej neistoty.



Aj ďalší renomovaný nemecký inštitút Ifo varuje pred slabším výkonom nemeckej ekonomiky v budúcom roku. Vzhľadom na veľkú neistotu Ifo predkladá dva scenáre. Podľa inštitútu sa HDP Nemecka v roku 2025 zvýši len o 0,4 %, ak sa mu nepodarí prekonať štrukturálne problémy, ale môže dosiahnuť rast o 1,1 %, ak nastaví správny kurz hospodárskej politiky. Vo svojej septembrovej prognóze predpovedal Nemecku v roku 2025 rast o 0,9 %.



"V tejto chvíli ešte nie je jasné, či je súčasná fáza stagnácie dočasnou slabosťou alebo je to trvalá, a teda bolestivá zmena v ekonomike," povedal Timo Wollmershäuser, šéf prognóz v Ifo.



Pripomenul, že prísna menová politika v Európe a na mnohých nemeckých exportných trhoch prispela k slabým priemyselným objednávkam, ktoré zaťažujú ekonomiku. Vrátila sa však kúpna sila a inflačné tlaky sa podľa neho budú ďalej zmierňovať. Ifo očakáva infláciu v nasledujúcom roku na úrovni 2,3 % a v roku 2026 jej pokles na 2 %.