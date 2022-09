Repsol predáva podiel v prieskumnej divízii americkému fondu EIG

Madrid 7. septembra (TASR) - Španielsky ropný a plynárenský gigant Repsol v stredu oznámil, že súhlasil s predajom 25-percentného podielu vo svojej prieskumnej a ťažobnej divízii americkému investičnému fondu EIG za 4,8 miliardy USD (4,83 miliardy eur), aby podporil svoj energetický prechod. TASR správu prevzala z AFP.



Dohoda zahŕňa aj možnosť uvedenia menšinového podielu v divízii na burzu v Spojených štátoch od roku 2026 "za predpokladu priaznivých trhových podmienok", vyhlásila španielska spoločnosť.



"Touto dohodou sa spoločnosť Repsol posunie dopredu pri plnení svojich strategických cieľov pre rok 2025, ktorými sú urýchlenie energetickej transformácie jej podnikania," dodáva sa vo vyhlásení.



Repsol, podobne ako iní európski ropní a plynárenskí giganti, je pod tlakom, aby prešiel na tzv. čistú energiu a znížil emisie uhlíka, ktoré otepľujú planétu.



Spoločnosť Repsol koncom roka 2020 oznámila, že do roku 2025 investuje 18,3 miliardy eur na dosiahnutie nulových čistých emisií do roku 2050 so zameraním sa na obnoviteľnú energiu a zelený vodík.



Prieskumná a ťažobná divízia Repsolu má aktíva v 14 krajinách a jej cieľom je v roku 2022 ťažba 570.000 barelov (1 barel = 159 litrov) ropného ekvivalentu denne.



Súkromná investičná spoločnosť EIG so sídlom vo Washingtone sa celosvetovo zameriava najmä na investície do energetiky a infraštruktúry.



(1 EUR = 0,9928 USD)