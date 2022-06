Repsol rokuje s fondom EIG o predaji 25 % divízie prieskumu a ťažby

Londýn 7. júna (TASR) - Španielsky energetický koncern Repsol začal s americkým fondom EIG Global Energy Partners predbežné rokovania o predaji časti svojho biznisu v oblasti prieskumu a ťažby ropy a plynu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na tri zdroje oboznámené so situáciou.



Podľa zdrojov fond EIG plánuje kúpiť 25-percentný podiel v spomínanom biznise. Prípadná dohoda by pre španielsku spoločnosť znamenala získanie potrebných peňazí na zvýšenie produkcie elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, najmä zo slnka a vetra. Zdroje neuviedli bližšie údaje, čo sa týka hodnoty prípadného kontraktu, podľa analytikov má však biznis prieskumu a ťažby Repsolu hodnotu zhruba 14 miliárd až 18 miliárd eur, vrátane dlhu.



Firmy začali rokovania po tom, ako EIG podal na spomínané aktíva Repsolu nevyžiadanú ponuku, dodali zdroje, ktoré si neželali byť menované, keďže diskusie sú privátne. Podľa zdrojov by rokovania mohli trvať aj niekoľko mesiacov a neznamená to, že kontrakt nakoniec uzatvoria.