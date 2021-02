Repsol vykázal za 4. kvartál aj za celý rok 2020 zisk

Madrid 18. februára (TASR) - Španielska ropná spoločnosť Repsol vo štvrtok oznámila, že v 4. kvartáli aj za celý rok 2020 zaznamenala zisk, pričom všetky jej divízie dosiahli kladné výsledky napriek zložitému prostrediu v dôsledku globálnej zdravotnej krízy.



Repsol uviedol, že v 4. štvrťroku 2020 zaznamenal upravený prevádzkový zisk 195 miliónov eur, čo bolo o 9 miliónov eur alebo 4,8 % viac ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. Jeho prevádzkový zisk však za tri mesiace do konca decembra klesol na 247 miliónov eur z 335 miliónov eur rok predtým. Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) sa znížil na 643 miliónov eur z 1,06 miliardy eur.



Produkcia Repsolu dosiahla v 4. štvrťroku v priemere 629.000 barelov (1 barel = 159 litrov) ropného ekvivalentu denne. To bolo o 102.000 barelov menej ako v predchádzajúcom roku.



Za celý rok 2020 sa upravený čistý príjem Repsolu znížil na 195 miliónov eur z 1,05 miliardy eur v roku 2019 najmä v dôsledku nižších cien ropy a zemného plynu. Toto bolo čiastočne kompenzované nižšími nákladmi.



Španielska spoločnosť predvlani oznámila, že má v pláne zredukovať do roku 2050 emisie na čistú nulu.