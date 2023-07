Republika je za dofinancovanie samospráv

Bratislava 21. júla (TASR) - Samosprávy nemajú financie pre nesprávne rozhodnutia politikov. Niektoré schválené zákony, napríklad sociálny balíček, neboli kryté v štátnom rozpočte. Preto sa muselo siahnuť na peniaze samosprávam. Uviedol to líder hnutia Republika Milan Uhrík na tlačovej konferencii po tom, ako sa poslancom nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu ku kompenzáciám pre samosprávy.



"Prvá príčina tohto stavu sú vysoké ceny energií pre nesprávne rozhodnutia politikov," povedal Uhrík. Schválené "populistické balíčky" podľa neho neboli kryté, a preto sa muselo siahnuť na peniaze samosprávam.



Jana Šimová z hnutia Republika sa vyjadrila, že to, že samosprávy žiadajú kompenzácie cien energií vo výške 108 miliónov eur je z toho dôvodu, že situácia v samosprávach je kritická. Od 1. septembra musia samosprávy navyšovať aj platy zamestnancom v školstve. Vládu preto hnutie Republika žiada, aby samosprávam vyplatila kompenzáciu cien energií.



Mimoriadnu schôdzu k návrhu skupiny 30 poslancov na prijatie uznesenia Národnej rady (NR) SR o kompenzačných opatreniach súvisiacich s rastom cien energií sa v piatok nepodarilo otvoriť. Po viacerých pokusoch na otvorenie schôdze neprišiel do rokovacej sály dostatok poslancov. Schôdzu odložil predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) na sobotu (22. 7.) o 9.00 h.



Návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze iniciovali poslanci Smeru-SD aj poslanci okolo Tomáša Tarabu (nezaradený). Poslanci chceli návrhom uznesenia požiadať dočasne poverenú vládu SR, aby okamžite pre mestá, obce a vyššie územné celky ako kompenzáciu vysokých cien energií uvoľnila z rezervy štátneho rozpočtu na rok 2023 sumu 108 miliónov eur. Túto kompenzáciu prisľúbila samosprávam ešte bývalá vláda.