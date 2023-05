Republikáni v Senáte odmietli bezpodmienečné zvýšenie dlhového stropu

Washington 7. mája (TASR) - Skupina 43 republikánov v Senáte oznámila, že nepodporí návrh zákona, ktorý iba zvyšuje strop dlhu federálnej vlády bez zohľadnenia iných priorít. Stanovisko zákonodarcovia tlmočili v liste adresovanom lídrovi demokratickej väčšiny v Senáte Chuckovi Schumerovi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Schumer tento týždeň uviedol, že do hornej komory Kongresu by mohol poslať návrh legislatívy, ktorá iba zvyšuje dlhový limit bez toho, aby sa venovala republikánskym prioritám. Demokrati majú v 100-člennom Senáte najtesnejšiu väčšinu 51 hlasov. Na presadenie legislatívy o dlhovom strope je ich potrebných aspoň 60. Znamená to, že by ju muselo podporiť aspoň deväť republikánov. Republikáni svoj súhlas podmieňujú prísnymi výdavkovými škrtmi, ktoré by fakticky znemožnili financovanie kľúčových bodov agendy prezidenta Bidena.



Spojené štáty narazili na dlhový strop už 19. januára 2023. Dôvodom sú spory medzi republikánmi a demokratmi okolo výdavkov, v dôsledku čoho Kongres dlhový strop nezvýšil. Americké ministerstvo financií následne oznámilo, že začína uplatňovať mimoriadne opatrenia s cieľom zabrániť platobnej neschopnosti. USA zvyšujú svoj dlhový strop pravidelne. Od 60. rokov 20. storočia ho zvýšili zhruba 80-krát.