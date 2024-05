Republikáni vyzvali Bidena, aby zablokoval spoluprácu EDF s Rosatomom

Washington 7. mája (TASR) - Dvaja vplyvní americkí republikánski zákonodarcovia vyzvali amerického prezidenta Joea Bidena, aby zabránil francúzskej spoločnosti EDF spolupracovať s ruským štátnym podnikom Rosatom na projektoch v oblasti civilného využitia jadrovej energie. V opačnom prípade podľa nich hrozí, že Moskva získa ďalšie zdroje na financovanie vojny proti Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



V liste, s ktorým sa oboznámila agentúra Reuters, kongresman Michael McCaul, predseda zahraničného výboru Snemovne reprezentantov, a senátor Jim Risch, najvyššie postavený republikán v senátnom výbore pre zahraničné vzťahy, vyzvali Bidena, aby neposkytol výnimku zo sankcií, čo by francúzskej spoločnosti umožnilo zapojiť sa do projektov v oblasti jadrovej energie v spolupráci s Rosatomom.



Sankcie, ktoré Biden zaviedol prostredníctvom výkonného nariadenia v roku 2021 a neskôr ich upravil, sa týkajú hrozieb pre národnú bezpečnosť súvisiacich so zahraničnými aktivitami Ruskej federácie.



Výnimka zo sankcií by znamenala, že ruský prezident Vladimir Putin získa viac peňazí na financovanie jeho brutálnej agresívnej vojny a potláčanie demokracie, uviedli zákonodarcovia v liste zo 6. mája. Nadmerná závislosť od ruskej energie predstavuje hrozbu pre transatlantickú bezpečnosť a "je nepochopiteľné, že vaša administratíva uvažuje o aktívnom udržiavaní tejto závislosti", upozornili prezidenta Bidena signatári dokumentu.



Spojené štáty sú hlavným vojenským podporovateľom Ukrajiny. Biden minulý mesiac podpísal zákon, ktorý predpokladá dodatočnú pomoc pre krajinu vo výške 61 miliárd amerických dolárov (56,61 miliardy eur). Očakáva sa, že prezident odobrí aj zákaz dovozu ruského obohateného uránu, ktorý nedávno schválil Kongres.



(1 EUR = 1,0776 USD)