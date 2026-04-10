Republiková únia zamestnávateľov kritizuje novelu Zákonníka práce
Zamestnávatelia upozorňujú, že v čase spomaľovania ekonomiky, rastúcich nákladov domácností a napätých verejných financií by sa vláda mala sústrediť na prorastové opatrenia.
Autor TASR
Bratislava 10. apríla (TASR) - Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) odmieta pripravovanú novelu Zákonníka práce z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Tvrdí, že návrh neprispeje k rastu ekonomiky a zvýhodní len úzku skupinu odborových funkcionárov. V piatok o tom informovala RÚZ. Rezort práce s kritikou nesúhlasí a tvrdí, že situáciu v oblasti ochrany odborárov je potrebné riešiť legislatívnymi zmenami.
Zamestnávatelia upozorňujú, že v čase spomaľovania ekonomiky, rastúcich nákladov domácností a napätých verejných financií by sa vláda mala sústrediť na prorastové opatrenia, nie na sprísňovanie pracovnoprávnej legislatívy.
„Zásahy do pracovnoprávnej legislatívy bez riadnej analýzy dosahov smerujú k ďalšiemu zníženiu flexibility trhu práce, nie sú pozitívnym signálom pre investorov a zvyšujú celkové náklady podnikania na Slovensku. Naša ekonomika pritom v situácii, v ktorej sa nachádza, potrebuje presný opak - zjednodušovanie a väčšiu predvídateľnosť,“ zdôraznili zamestnávatelia vo svojom stanovisku.
RÚZ kritizuje najmä návrh, podľa ktorého bude na prepustenie odborového predáka potrebný súhlas Národného inšpektorátu práce. O žiadosti má rozhodovať generálny riaditeľ inšpektorátu na základe odporúčania tripartitnej komisie. Podľa zamestnávateľov ide o neprimeraný zásah do pracovnoprávnych vzťahov, ktorý zvýši administratívnu záťaž a právnu neistotu bez preukázateľného prínosu pre zamestnanosť či výkon ekonomiky.
Zamestnávatelia zároveň poukázali na to, že návrh rieši ojedinelé prípady plošnou reguláciou. Sporné situácie je podľa nich možné riešiť už v rámci existujúcej legislatívy. Ministerstvo práce, naopak, vidí riešenie problému v dôslednej zmene zákona. „Novela zákona reaguje na pribúdajúce prípady, keď niektorí zamestnávatelia v rozpore so zákonom prepúšťajú z práce funkcionárov odborov, preto je potrebné situáciu riešiť systémovou zmenou,“ reagoval rezort.
MPSVR zdôraznilo, že novela je len na začiatku legislatívneho procesu a sociálni partneri vrátane zamestnávateľov ju budú môcť pripomienkovať. RÚZ už avizovala, že v legislatívnom procese k návrhu uplatní zásadné pripomienky.
