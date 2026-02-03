< sekcia Ekonomika
Republiková únia zamestnávateľov rokovala s Venhartom o inováciách
Venhart predstavil víziu vedenia akadémie zameranú na presadzovanie zmien a systematickú prípravu ľudí tak, aby boli schopní odborne rásť a zároveň viesť tímy, inštitúcie aj spoločenské procesy.
Autor TASR
Bratislava 3. februára (TASR) - Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) rokovali v utorok s predsedom Slovenskej akadémie vied (SAV) Martinom Venhartom o možnostiach užšej a systematickejšej spolupráce medzi zamestnávateľským sektorom a akademickou obcou. Témou boli najmä príprava odborníkov, podpora inovácií a prenos poznatkov do praxe. V utorok o tom informovala RÚZ.
Účastníci stretnutia sa zhodli, že pre dlhodobú konkurencieschopnosť Slovenska je potrebné lepšie prepájať výskum, vzdelávanie a potreby praxe. Zamestnávatelia podľa RÚZ vnímajú SAV ako kľúčového partnera pri rozvoji ľudského kapitálu, podpore excelentného výskumu a pri uplatňovaní odborných poznatkov v reálnej ekonomike.
Venhart predstavil víziu vedenia akadémie zameranú na presadzovanie zmien a systematickú prípravu ľudí tak, aby boli schopní odborne rásť a zároveň viesť tímy, inštitúcie aj spoločenské procesy. Zamestnávatelia tento smer označili za dôležitý a hodný širšej podpory a viditeľnosti.
RÚZ aj SAV sa zhodli, že odborný hlas zamestnávateľov aj akademickej obce nie je na Slovensku dostatočne počuť pri tvorbe verejných politík. Silnejšie zapojenie expertov do prípravy rozhodnutí štátu by podľa nich mohlo prispieť ku kvalitnejším riešeniam v oblastiach školstva, trhu práce, inovácií či hospodárskeho rozvoja.
„Slovenská akadémia vied má obrovské rezervy v spolupráci s podnikateľským prostredím a je nevyhnutné to zmeniť. Ak má veda mať reálny dosah na rozvoj krajiny, musí byť oveľa viac prepojená s praxou a potrebami ekonomiky,“ uviedol Venhart.
RÚZ považuje stretnutie za krok k intenzívnejšiemu dialógu medzi zamestnávateľmi a SAV a deklarovala záujem pokračovať v spoločných aktivitách. „Spolupráca zamestnávateľov so SAV je dôležitá nielen pre inovácie a rozvoj ekonomiky, ale aj pre to, aby sa odborný hlas viac premietal do tvorby verejných politík a rozhodnutí,“ dodal prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga.
Účastníci stretnutia sa zhodli, že pre dlhodobú konkurencieschopnosť Slovenska je potrebné lepšie prepájať výskum, vzdelávanie a potreby praxe. Zamestnávatelia podľa RÚZ vnímajú SAV ako kľúčového partnera pri rozvoji ľudského kapitálu, podpore excelentného výskumu a pri uplatňovaní odborných poznatkov v reálnej ekonomike.
Venhart predstavil víziu vedenia akadémie zameranú na presadzovanie zmien a systematickú prípravu ľudí tak, aby boli schopní odborne rásť a zároveň viesť tímy, inštitúcie aj spoločenské procesy. Zamestnávatelia tento smer označili za dôležitý a hodný širšej podpory a viditeľnosti.
RÚZ aj SAV sa zhodli, že odborný hlas zamestnávateľov aj akademickej obce nie je na Slovensku dostatočne počuť pri tvorbe verejných politík. Silnejšie zapojenie expertov do prípravy rozhodnutí štátu by podľa nich mohlo prispieť ku kvalitnejším riešeniam v oblastiach školstva, trhu práce, inovácií či hospodárskeho rozvoja.
„Slovenská akadémia vied má obrovské rezervy v spolupráci s podnikateľským prostredím a je nevyhnutné to zmeniť. Ak má veda mať reálny dosah na rozvoj krajiny, musí byť oveľa viac prepojená s praxou a potrebami ekonomiky,“ uviedol Venhart.
RÚZ považuje stretnutie za krok k intenzívnejšiemu dialógu medzi zamestnávateľmi a SAV a deklarovala záujem pokračovať v spoločných aktivitách. „Spolupráca zamestnávateľov so SAV je dôležitá nielen pre inovácie a rozvoj ekonomiky, ale aj pre to, aby sa odborný hlas viac premietal do tvorby verejných politík a rozhodnutí,“ dodal prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga.