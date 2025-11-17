< sekcia Ekonomika
Republiková únia zamestnávateľov stojí pri hodnotách 17. novembra
V podnikateľskom prostredí podporuje politiku, ktorá znižuje administratívne bariéry, zaručuje legislatívnu predvídateľnosť a férové podmienky pre malé aj veľké podniky.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) sa hlási k hodnotám 17. novembra, ktorý je Dňom boja za slobodu a demokraciu. Sloboda slova, právny štát či predvídateľné podnikateľské prostredie nie sú podľa nej luxusom, ale nevyhnutnosťou. Zástupcovia RÚZ zároveň vyzývajú na posilnenie zodpovednosti a sociálneho dialógu. Orgány verejnej moci by mali podľa nich všetky rozhodnutia v oblasti regulácie, daní či verejných výdavkov presadzovať transparentne, spravodlivo a v súlade so zákonom.
„Žiadame vládu a parlament, aby pri legislatívnych zmenách, obzvlášť tých, ktoré zasahujú do podnikateľského prostredia, daňových alebo pracovnoprávnych pravidiel, vždy včas otvorili vecnú a odbornú diskusiu so sociálnymi partnermi,“ uviedla RÚZ.
V podnikateľskom prostredí podporuje politiku, ktorá znižuje administratívne bariéry, zaručuje legislatívnu predvídateľnosť a férové podmienky pre malé aj veľké podniky. RÚZ vníma prepad Slovenska v rebríčku ekonomickej slobody, kde sa tento rok umiestnilo na 49. mieste zo 165 krajín, čo je o sedem miest nižšie ako v predchádzajúcom hodnotení. Medzi oblasti, ktoré krajinu ťahajú nadol, patrí podľa nej aj veľkosť a úloha štátneho aparátu a s tým súvisiace vysoké výdavky vlády, enormná záťaž daní a rastúci štátny sektor. Zamestnávatelia preto vyzývajú na audit verejnej správy, konkrétne na posúdenie počtu zamestnancov, výdavkov a efektívnosti procesov v štáte, aby bolo jasné, kde treba skutočne šetriť.
Ukazuje sa podľa nich, že ani tri vlny konsolidačných opatrení nestačia na to, aby sa zodpovedne pristúpilo k „upratovaniu“ verejných financií, najmä keď sa väčšina záťaže presúva na domácnosti a podniky, zatiaľ čo efektívnosť štátu zostáva sporná. V súčasnosti musí Slovensko reagovať predovšetkým na výzvy starnutia populácie, odchodu kvalifikovaných pracovníkov a nesúlad medzi vzdelaním a trhom práce. RÚZ preto zdôraznila, že sociálna politika musí byť adresná, efektívna a podporujúca, nie naopak plošne zaťažujúca hospodársku aktivitu.
