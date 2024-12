Republiková únia zamestnávateľov: V SR je nízka produktivita práce

Bratislava 19. decembra (TASR) - Slovensko má nízku produktivitu práce, pričom výkonnosť ekonomiky klesá aj v porovnaní s priemerom EÚ, voči ktorému je o 36 % nižšia. Na jednu zamestnanú osobu pripadá 50.500 eur vyrobenej hodnoty výrobkov a služieb, z ktorej je možné vyplácať mzdy, zisky majiteľom firiem a dane či poplatky pre štát. Vyplýva to z ekonomického komentára Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ).



"Slovensko má nízku produktivitu práce, naša ekonomika nie je dostatočne výkonná a nefunguje dobre. Okolité krajiny sú pred nami z hľadiska toho, koľko vieme vyprodukovať na jednu osobu. Preto máme nízke zárobky a kvalita života u nás je nižšia ako inde. Ak chceme, aby sa nám darilo lepšie, musíme jednoznačne podporiť produktívny sektor a uľahčovať mu život," uviedla RÚZ.



Ekonomika na Slovensku zaostáva aj za krajinami V4, rovnako pre firmy nie je priaznivé ani podnikateľské prostredie. V posledných rokoch bol v SR podľa RÚZ aj najmenší prílev priamych zahraničných investícií spomedzi ekonomík V4.



Na zvýšenie ekonomiky a produktivity práce by sa mali podľa zamestnávateľov prijať opatrenia, ktoré zjednodušujú podnikanie. Ďalej by sa malo znížiť daňovo-odvodové zaťaženie, čo prispeje k väčšej motivácii podnikať a investovať na Slovensku, a odstrániť by sa mala aj administratívna byrokracia.



Zamestnávatelia zdôraznili, že všetky členské štáty EÚ by mali viac rozvíjať čisté a udržateľné zdroje, ako sú jadrová, geotermálna, solárna a veterná energia, a systematicky ich zavádzať do používania na vykurovanie a výrobu elektrickej energie. Rovnako by sa mali snažiť, aby sa produkcia týchto zdrojov premietla do cenovo dostupnejších energií. Na Slovensku by sa mala zlepšiť aj podpora aplikovaného výskumu a vývoja na univerzitách a v súkromnom sektore, keďže sa v tejto oblasti vynakladá malý objem finančných prostriedkov.



"V oblasti zamestnanosti je potrebné budovať maximálne flexibilný a inkluzívny systém na trhu práce. Po strate práce systematicky ponúkať nezamestnaným nové možnosti zamestnania či rekvalifikácie a osobám na okraji trhu práce ponúkať možnosť efektívneho zapojenia do reálnej práce. Vzdelávanie by malo odrážať potreby praktického trhu práce. Tým sa zvýši aj výkonnosť firiem a celej ekonomiky," uzavrela RÚZ.