Rešetnikov: Inflácia v Rusku už dosiahla vrchol a začína sa spomaľovať

Moskva 25. marca (TASR) - Tempo rastu inflácie v Rusku už dosiahlo svoj vrchol a začína sa spomaľovať. Do konca tohto roka by tak mohlo klesnúť na 4 %, z 5,7 % v marci. Vyhlásil to vo štvrtok minister hospodárstva Maxim Rešetnikov.



Vysoká miera inflácie, ktorú spôsobilo oslabenie rubľa, viedlo centrálnu banku minulý týždeň k nečakanému zvýšeniu úrokových sadzieb.



Ekonómovia teraz predpovedajú, že ruská centrálna banka v tomto roku ešte viac sprísni svoju menovú politiku, aby potlačila rast spotrebiteľských cien.