Rest Point D4: Nové moderné odpočívadlá, akých na SR doteraz nebolo

Bratislava 5. marca (OTS) - Novootvorené odpočívadlo je inšpirované zahraničnými projektmi a prináša komplexnú ponuku služieb pod jednou strechou, aká na Slovensku doteraz chýbala. Tento projekt spája pohodlie, kvalitné služby a najlepšie ceny a svoje si tu nájdu nielen motoristi, ale aj obyvatelia spádových oblastí a cestujúci do práce a to v čase medzi 5.30 – 22.00 hodinou. Približne o mesiac vyrastie na druhej strane diaľnice druhé odpočívadloRest Point D4 sa nachádza na kľúčovej dopravnej križovatke, kde sa stretávajú dopravné toky z troch krajín – Slovenska, Rakúska a Maďarska. Blízkosť Bratislavy a napojenie na európske tranzitné koridory robia z tohto miesta ideálnu zastávku pre šoférov, cestujúcich aj obchodné kolóny. Moderná infraštruktúra a kvalitné služby zabezpečia rýchly a pohodlný odpočinok so všetkým, čo k tomu patrí.– prvé plnohodnotné potraviny na slovenskej diaľnici s cenami ako v bežných obchodoch. Súčasťou je exteriérový veľkokapacitný zálohomat umožňujúci rýchle a pohodlné vrátenie fliaš priamo z vášho auta.– miesto pre chutné jedlo, čerstvú kávu a občerstvenie.– moderné vonkajšie priestory na relax pre šoférov a cestujúcich.– dostatok miest pre osobné aj nákladné autá a autobusy s pohodlným prístupom.– rodinná atmosféra a priestor na hranie pre najmenších.Hygienické zariadenia na vysokej úrovni – moderné, čisté a pravidelne udržiavané toalety.– chutné jedlo a nápoje priamo do vášho auta a to aj počas noci- vhodné miesto na pracovné stretnutie mimo rušného centra Bratislavyuvádzaje výsledkom dlhodobej vízie zakladateľov projektu vytvoriť odpočívadlá na strategickom mieste, ktoré nie je len miestom na krátku zastávku, ale poskytuje kvalitné služby a najlepšie ceny na slovenských diaľniciach pre všetkých cestujúcich.