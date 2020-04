Reštaurácie a kaviarne prosia o pomoc pred prepúšťaním a bankrotmi

Bratislava 14. apríla (TASR) – Zástupcovia gastroprevádzok hovoria o neodvratných škodách spôsobených súčasnou krízou v súvislosti s novým koronavírusom. Žiadajú preto o rýchlejšiu a adresnejšiu pomoc, aby tak predišli vlne bankrotov, konkurzov a následného pádu mnohých pridružených firiem, ktorý bude spojený s prepúšťaním zamestnancov.



Viacerí majitelia a prevádzkovatelia reštaurácií, kaviarní, hudobných klubov a podobných prevádzok z celého Slovenska sa na vládu a premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) obrátili listom. "Gastronómia patrí k najviac postihnutým odvetviam – reštaurácie, kaviarne a bary sme museli zavrieť ako prvé, no vzhľadom na ich povahu budeme otvárať ako poslední v celom sektore služieb. Ani po otvorení však zďaleka nemôžeme očakávať okamžitý návrat do bežnej zdravej prevádzky," skonštatoval v utorok jeden zo zástupcov gastroprevádzok Branislav Franky Benian.



Gastroprevádzky poukázali na to, že nájomné v reštauráciách patrí k najvyšším v celom segmente nájmov. V tomto týždni sa začína už druhý mesiac odstávky a začínajú byť splatné druhé mesačné nájmy. "Riešením nie sú ani rokovania o minimálnych zľavách či odkladoch s jednotlivými prenajímateľmi. Mnohí nebudú ochotní zohľadniť situáciu a možné dopady, pokiaľ tento krok nebude podporený aj vládou. Mnohým prenajímateľom zas aj pri ich najlepšej vôli ekonomická situácia neumožní vyjsť nám v ústrety v dostatočnej miere," uvádzajú v liste predsedovi vlády.



Gastroprevádzky dodali, že možnosti prenajímateľov automaticky čerpať bankové záruky alebo zložené depozity na krytie úhrad nájomného mimoriadne sťažujú ich manévrovacie možnosti. "Aj my chceme byť solidárni a zobrať na seba čo najviac nákladov, čo budeme vládať. No každý deň nám prináša veľkú neistotu. Potrebujeme rýchlu a adresnú pomoc v podobe minimálne usmernení pre prenajímateľov a transparentnej finančnej pomoci gastrosegmentu," poznamenal ďalší zo zástupcov gastroprevádzok Ivan Pätoprstý.