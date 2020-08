Reštauračná sieť Pizza Express zruší v Británii viac než 70 prevádzok

Londýn 19. augusta (TASR) - Reštauračná sieť Pizza Express plánuje zatvoriť v Británii viac než 70 prevádzok, čo zasiahne vyše tisícky pracovných miest. Uviedla to v stredu spoločnosť, ktorá dodala, že musí zredukovať vysoké náklady.



Pizza Express oznámila, že z celkovo 449 reštaurácií v Británii 73 zatvorí. Dôvodom sú vysoké straty v dôsledku uzatvorenia ekonomiky po nástupe pandémie nového koronavírusu a zvýšené náklady. Najnovšie rozhodnutie reťazca sa dotkne približne 1100 pracovných miest.



"Je to ťažké, ale pomôže nám to udržať pracovné miesta pre ďalšie tisícky zamestnancov," informovalo vedenie spoločnosti. Reťazec sa tak pridal k rastúcemu zoznamu známych reštauračných sietí, ktoré v dôsledku pandémie rušia prevádzky a s nimi tisícky pracovných miest.