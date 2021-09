Veritelia Arca Capital Slovakia: Reštrukturalizačný návrh nepostačuje

Bratislava 27. septembra (TASR) – Návrh na uspokojenie veriteľov v predloženom reštrukturalizačnom pláne Arca Capital Slovakia je nedostatočný. Uviedli to v pondelok pred zasadnutím veriteľského výboru dvaja z piatich členov veriteľského výboru Vladimír Kozový a Ľudovít Olejár, obaja zastúpení Advokátskou kanceláriou Fardous partners. Arca Capital Slovakia navrhuje vyplatiť nezabezpečeným veriteľom 67 % ich pohľadávok, čo je podľa týchto veriteľov málo a budú žiadať, aby spoločnosť reštrukturalizačný plán prepracovala. TASR o tom informovala Viera Krúpová zo spoločnosti DivydMedia.



„Budeme požadovať, aby miera uspokojenia nezabezpečených veriteľov bola až vo výške 95 až 100 percent,“ uviedol Fadi Fardous, ktorého kancelária zastupuje Kozového a Olejára. „Podľa nášho názoru, vychádzajúc z verejne dostupných informácií, vyplýva, že miera uspokojenia z ekonomických projekcií vyhotovených dlžníkom bola, pravdepodobne účelovo, výrazne podhodnotená, keďže minimálne v prípade energetických a developerských projektov je možné v priebehu piatich rokov dosiahnuť niekoľkonásobne vyššie výnosy na účely uspokojovania veriteľov,“ tvrdí Fardous.



Okrem toho požadujú zástupcovia veriteľov od Arca Capital Slovakia vytvorenie splátkového kalendára, na základe ktorého by boli garantované pravidelné a lineárne splátky veriteľom na štvrťročnej báze, so začiatkom splácania už v roku 2022, teda tri mesiace po potvrdení reštrukturalizačného plánu súdom.



Za mimoriadne dôležitú považujú oba členovia veriteľského výboru správu a riadenie spoločnosti počas reštrukturalizácie. Arca Capital Slovakia by podľa nich mal riadiť nový a nezávislý top manažér, ktorého by si zvolil veriteľský výbor. Kozový a Olejár rovnako nemajú dôveru ani voči navrhnutému správcovi pre dozornú radu, a preto navrhujú aj v tejto časti prepracovať plán reštrukturalizácie a nominovať nového správcu, tiež na základe schválenia členov veriteľského výboru.



O pláne reštrukturalizácie spoločnosti, ktorý predložila Arca Capital Slovakia, bude v pondelok hlasovať päťčlenný výbor veriteľov, v ktorom sú okrem Kozového a Olejára zastúpené aj Slovenská sporiteľňa, Asset Management Slovenskej sporiteľne a Privatbanka.



Skupina Arca sa do finančných problémov dostala vlani v lete a za ich príčinu označila pandémiu spôsobenú novým koronavírusom. Koncom minulého týždňa predstavila v českom insolvenčnom konaní pred pražským súdom podmienky svojej reštrukturalizácie aj Arca Investments. Tá ráta s presunom väčšiny majetku pod novovzniknutú českú firmu a s uspokojením veriteľov vo výške 50 % ich pohľadávok.