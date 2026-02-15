< sekcia Ekonomika
Retail parky developerov lákajú, vo výstavbe je 73.000 m2 priestorov
Najväčším prírastkom bol Retail Park Podunajská Brána v bratislavských Podunajských Biskupiciach s 13.000 m2 nových obchodných priestorov.
Autor TASR
Bratislava 15. februára (TASR) - Retail parky zostávajú pre developerov naďalej atraktívne, vo výstavbe je ďalších 73.000 štvorcových metrov (m2) obchodných priestorov. V štvrtom štvrťroku 2025 bolo dokončených viacero retail parkov, na trhu pribudlo 38.000 m2 prenajímateľnej plochy. Vyplýva to z aktuálnej analýzy realitno-poradenskej spoločnosti CBRE Slovensko.
Najväčším prírastkom bol Retail Park Podunajská Brána v bratislavských Podunajských Biskupiciach s 13.000 m2 nových obchodných priestorov. Dokončený projekt Klokan v Žiline pridal 12.000 m2, OPC Žiar nad Hronom 6100 m2.
„Momentálne evidujeme okolo 73.000 m2 nových maloobchodných priestorov vo výstavbe, ktoré sú rozložené do 14 projektov. Výstavbe naďalej dominujú retail parky, väčšina projektov sa nachádza predovšetkým v regiónoch západného Slovenska - v Piešťanoch, Kolárove, Novom Meste nad Váhom a Vrábľoch,“ uviedol riaditeľ oddelenia Retail Leasing v CBRE Slovensko Tomáš Lörincz. Druhá vlna výstavby podľa neho prebieha v Martine, Námestove a Detve.
Aj keď spotrebiteľské správanie podľa spoločnosti zostáva opatrné a inflácia pomerne vysoká, výkonnosť slovenského retailového trhu v nákupných centrách rastie. Najvyššie dosahované nájomné v najlepších lokalitách sa medziročne zvýšilo o viac ako 10 %, investičné výnosy si udržali stabilnú úroveň. Nové projekty naďalej smerujú mimo hlavného mesta, väčšina z nich je realizovaná na západnom Slovensku.
„V sledovanej vzorke nákupných centier CBRE Slovensko v štvrtom kvartáli stúpla návštevnosť o 2 % a hrubé tržby nájomcov narástli, aj keď iba o 1 %. Zákazníci sú síce obozretní, no ich aktivita mierne narástla v prostredí postupne sa stabilizujúcich cien,“ priblížil Lörincz.
Prémiové nájmy vyrástli medziročne o viac ako 10 %, výnosy zostali stabilné. Najvyššie dosahované nájomné (prime rent) medzikvartálne stúplo zo 70 eur na m2 za mesiac na 78 eur v nákupných centrách a zo 16 eur/m2/mesiac na 18 eur v retail parkoch. Podľa CBRE medziročne išlo o nárast až o 11 %, respektíve 13 %. Investičný výnos (prime yield) si udržiava stabilnú úroveň. Medziročne nedošlo k žiadnym zmenám a investičný výnos dosiahol 6,50 % pre nákupné centrá, respektíve 6,75 % pre retail parky.
