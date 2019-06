Retailové divízie nemeckých bánk generujú najmenšie zisky v Európe

Poradenská spoločnosť analyzovala účty bánk za minulý rok a porovnala ich s počtom zákazníkov. Výsledky porovnala aj s bankami v Spojených štátoch a Austrálii.

Mníchov 6. júna (TASR) - Nemecké banky patria medzi najmenej ziskové vo svete retailového bankovníctva podľa štúdie spoločnosti PwC Strategy & Consultancy, ktorá bola zverejnená vo štvrtok.



Nemecké banky totiž vygenerovali 159 eur zisku na zákazníka ročne, ukázali to výsledky štúdie v 50 európskych bankách. To je veľký rozdiel oproti švajčiarskym bankám, kde tento zisk dosiahol 451 eur.



Poradenská spoločnosť analyzovala účty bánk za minulý rok a porovnala ich s počtom zákazníkov. Výsledky porovnala aj s bankami v Spojených štátoch a Austrálii.



Talianske banky, ktoré sú často považované za slabé, obsadili piate miesto v tomto rebríčku s prevádzkovým ziskom 290 eur na zákazníka a rok.



Štúdia odhalila, že nemecké banky bojovali s vysokými nákladmi a nízkymi príjmami. Zistila tiež, že najziskovejšie banky neboli tie, ktoré dosiahli najväčšie úspory.



"Banky by sa nemali sústrediť len na znižovanie nákladov," uzavrel Andreas Pratz, jeden z autorov štúdie.