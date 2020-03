Reťazce sa rozhodli na pokladniciach inštalovať ochranné plexisklá

Bratislava 23. marca (TASR) - Obchodné reťazce sa rozhodli v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami zavedenými pre nový koronavírus inštalovať na pokladniciach ochranné plexisklá.



"V týchto dňoch inštalujeme na všetkých našich viac ako 1000 pokladniciach ochranné plexisklá. Ich účelom je ochrániť našich pokladníkov pred rizikom nákazy. V súvislosti s týmto opatrením inštalujeme v pokladničných zónach aj nálepky vyznačujúce odporúčanú bezpečnú vzdialenosť medzi jednotlivými zákazníkmi," potvrdil pre TASR Tomáš Bezák, vedúci úseku komunikácie Lidl.



Podľa hovorkyne spoločnosti Billa Kvetoslavy Kirchnerovej sa začne v najbližších dňoch s inštaláciou ochranných plexiskiel vo všetkých 150 predajniach s cieľom posilniť ešte viac ochranu svojich zamestnancov a rovnako aj zákazníkov. "S týmto ochranným prvkom nebudú spojené žiadne obmedzenia pre jednu či druhú stranu," podčiarkla Kirchnerová.



"Vzhľadom na súčasnú situáciu sa snažíme hľadať ďalšie riešenia, ako by sme mohli viac ochrániť našich zamestnancov a zákazníkov. Preto sme sa rozhodli inštalovať ochranné plexisklá na našich pokladniciach vo všetkých 70 prevádzkach, ktoré zabráni priamemu kontaktu medzi pokladníkmi a zákazníkmi," informovala Lucia Langová, hovorkyňa Kauflandu.



"Zároveň zákazníkov upozorňujeme na to, aby nevstupovali do predajní bez použitia rúšok alebo iných vhodných alternatív prekrytia úst a nosa a odporúčame im používať aj rukavice. Vyzývame ich tiež, aby uprednostňovali bezhotovostné platenie a dodržiavali bezpečnú vzdialenosť 2 metre, o ktorej ich budú informovať aj nálepky na podlahe," dodala Langová.