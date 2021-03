Reťazce sa snažia zabezpečiť dostatok respirátorov FFP2

Bratislava 1. marca (TASR) - Obchodné reťazce sa snažia zabezpečiť dostatok respirátorov typu FFP2. Uviedli to pre TASR hovorcovia oslovených obchodných sietí, v reakcii na sprísnené protipandemické opatrenia prijaté vládou v nedeľu (28. 2.), podľa ktorých bude nosenie respirátora FFP2 povinné pri vstupe do obchodov a verejnej dopravy.



"Dlhodobo a intenzívne komunikujeme s dodávateľmi v snahe dosiahnuť čo najlepšiu cenu a zároveň čo najväčšie množstvá, nakoľko FFP2 respirátory sú súčasťou našej stálej ponuky," uviedol Tomáš Bezák, vedúci úseku komunikácie Lidl Slovenská republika, v.o.s.



Aby sa k týmto ochranným pomôckam mohlo dostať čo najviac zákazníkov, obmedzil podľa jeho slov Lidl maximálne množstvo na jeden nákup na 10 kusov. "Je však možné očakávať, že záujem zákazníkov bude mimoriadne veľký, preto nedokážeme zaručiť, že respirátory budú v našich predajniach neustále dostupné. Robíme však všetko pre to, aby sme ich dokázali dopĺňať pravidelne a v dostatočných množstvách," ubezpečil Bezák.



"Aktuálne máme pre obdobie najbližších týždňov zakontrahovaných niekoľko miliónov FFP2 respirátorov, ktoré do našich predajní dopĺňame denne," dodal vedúci úseku komunikácie Lidl.



Kaufland Slovenská republika v.o.s., podľa slov hovorkyne Lucie Vargovej už od polovice februára ponúka svojim zákazníkom v predajniach aj respirátory s nulovou DPH a bez zisku. "Kvôli zvýšenému záujmu zo strany zákazníkov obmedzujeme predaj respirátorov na jedného zákazníka, a to na tri balenia po 5 kusov. Neustále sme v kontakte s našimi dodávateľmi, aby sme zabezpečili dostatočné množstvo a najlepšiu cenu pre našich zákazníkov," zdôraznila Vargová.



Podľa Mareka Koštrnu, marketingového manažéra TERNO real estate s. r. o., je momentálne na pultoch predajní Terno a KRAJ približne 12.000 respirátorov FFP2. Zákazníci podľa neho v posledných týždňoch prejavili zvýšený záujem o tento typ ochrany dýchacích ciest, ale situácia s ich predajom je zatiaľ stabilná.



"Robíme všetko pre to, aby si ľudia, rovnako ako v prípade akéhokoľvek iného potravinového či nepotravinového tovaru, mohli v prípade záujmu zakúpiť potrebné množstvo respirátorov aj v našich predajniach. Okrem 12.000 kusov respirátorov máme na sklade aj takmer 1000 balení po päť kusov FFP2. Ďalšia objednávka je plánovaná na tento týždeň, aby sme tak plne vyhoveli potrebám zákazníkov," dodal Koštrna.