Reťazec Hornbach zaznamenal v 3. kvartáli výrazný rast tržieb aj zisku

Berlín 22. decembra (TASR) - Nemecký reťazec so záhradným a stavebným tovarom Hornbach oznámil za 3. kvartál súčasného obchodného roka výrazný rast čistého zisku. Prispelo k tomu prudké zvýšenie tržieb, ktorých rast prekonal 20 %.



Reťazec informoval, že za 3. kvartál, ktorý sa skončil 30. novembra, dosiahol čistý zisk 40,9 milióna eur. V rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka vykázal Hornbach čistý zisk 23,4 milióna eur. Zisk na akciu dosiahol 2,14 eura oproti 1,30 eura/akcia pred rokom.



Konsolidované tržby za 3. štvrťrok 2020/2021 dosiahli 1,37 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 20,3 %.



Za celý obchodný rok 2020/2021 spoločnosť očakáva, že tržby sa zvýšia v rozmedzí od 13 % do 17 %. Firma tak zlepšila pôvodný odhad zverejnený koncom septembra, v rámci ktorého očakávala celoročný rast tržieb v rozmedzí od 8 % do 15 %.