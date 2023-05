Reťazec JD Sports očakáva tento rok zisk nad 1 miliardu libier

Londýn 17. mája (TASR) - Britský maloobchodný reťazec JD Sports Fashion zaznamenal za minulý obchodný rok 2022/2023 rast upraveného zisku pred zdanením zhruba o 5 % na vyše 991 miliónov libier a za tento obchodný rok očakáva prvýkrát prekročenie hranice 1 miliardy libier. Výsledky spoločnosti, ktorá sa zameriava na športovú módu, podporil rastúci dopyt po módnych teniskách a mikinách. Informovali o tom agentúra Reuters a denník The Financial Times.



Spoločnosť uviedla, že zisk pred zdanením po úprave o jednorazové položky dosiahol za obchodný rok 2022/2023, ktorý sa skončil koncom januára, 991,4 milióna libier (1,14 miliardy eur). V predchádzajúcom obchodnom roku zaznamenala spoločnosť tento zisk na úrovni 947,2 milióna libier. Reťazec tak prekonal očakávania analytikov, ktorí počítali s rastom zisku zhruba na 980 miliónov libier.



Generálny riaditeľ JD Sports Fashion Régis Schultz uviedol, že spoločnosť ťaží z postupného presunu záujmu z formálneho na športovú obuv a voľnočasové oblečenie. Navyše, nezamestnanosť medzi mladými ľuďmi klesla, čo tiež podporilo nákupy v tejto vekovej skupine.



"Tenisky sa stávajú novým normálom," povedal Schultz. "Keď sa dnes poobzeráte okolo seba, tak zhruba 80 % ľudí na ulici má tenisky. Pred 10 rokmi prevažovala formálna obuv," dodal. To sa odrazilo aj na tržbách spoločnosti, ktoré vzrástli o takmer 19 % na 10,13 miliardy libier a na organickej báze sa zvýšili o 12 %. Za prvých 13 týždňov nového obchodného roka ich rast na organickej báze dosiahol 15 %.



Spoločnosť preto očakáva, že za súčasný obchodný rok 2023/2024 dosiahne upravený zisk pred zdanením 1,03 miliardy libier, čo by pre ňu znamenalo prvé prekročenie miliardovej hranice. Ak sa to JD Sports Fashion podarí, pripojí sa tak k britským maloobchodným reťazcom Tesco, Marks & Spencer a Kingfisher.



(1 EUR = 0,86895 GBP)