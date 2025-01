Reťazec je už 9-násobný TOP EMPLOYER a 6-násobný Najzamestnávateľ

Bratislava 31. januára (OTS) - „povedalaFoto: LIDL / Judit Dulin, konateľka pre rezort ľudských zdrojov Lidl Slovenská republikaLidl na Slovensku zamestnáva vyše 6 700 ľudí v 167 predajniach po celej krajine, troch logistických centrách a na centrále. Reťazec je stabilným zamestnávateľom, ktorý ročne vytvára stovky pracovných miest po celej krajine. Za uplynulé tri roky investoval diskont do zvýšenia miezd a odmien vyše 43 miliónov eur, pričom tento rok na navýšenie miezd vyčlenil ďalších 10 miliónov. Pre zamestnanecké benefity v minulom roku vyčlenil približne päť miliónov eur, pričom hodnota benefitov na jedného zamestnanca dosahuje vyše 800 eur. Zamestnávateľ zároveň podporuje rovnaké odmeňovanie žien a mužov. Potvrdzuje to aj certifikát Equal Salary, ktorý získal v roku 2022 ako vôbec prvý obchodník. Aktivity Lidla ako zamestnávateľa dlhodobo oceňujú odborníci i verejnosť.Foto: LIDLVíťazom prestížnej domácej ankety Najzamestnávateľ za rok 2024 sa opäť stal Lidl. Prvenstvo v kategórii Obchod a služby si diskont odniesol už po 6-krát. Opakovane sa stal aj absolútnym víťazom ankety.O víťazoch tohto ročníka rozhodli hlasy zamestnancov nominovanej spoločnosti, externej verejnosti, a tiež audit odbornej poroty zameraný na aktivity na podporu zamestnávateľskej značky. Hlasovanie prebiehalo od 1. októbra do 15. decembra 2024. V rámci hodnotenia sa zohľadňovala aj inzercia jednotlivých zamestnávateľov a jej atraktivita pre potenciálnych kandidátov. Po vyhodnotení všetkých kritérií vzniklo výsledné poradie. Keďže Lidl opäť uspel naprieč všetkými kategóriami najlepšie, po druhýkrát sa stal absolútnym víťazom ankety. Podarilo sa mu to ako jedinej firme v súťaži.Foto: LIDL: Dáša Čierna, Judit Dulin, Veronika BátorováNezávislý inštitút Top Employers Institute každoročne oceňuje najlepších zamestnávateľov na svete. Lidl Slovenská republika je najlepším zamestnávateľom už deviatykrát po sebe. V roku 2025 Lidl po prvý raz získal aj pečať X-Large Enterprise Seal pre veľké podniky a po ôsmykrát pečať Top Employers Europe.Inštitút Top Employers posudzuje firmy v rámci 6 základných kategórií a 20 oblastí ľudských zdrojov, ako sú napríklad pracovné prostredie, firemná kultúra, vzdelávanie, možnosť budovania kariéry či diverzita a inklúzia. Maloobchodný reťazec dosiahol mimoriadne dobré výsledky v kategóriách náboru zamestnancov, riadenia spoločnosti a rozvoja zamestnancov.Foto: LIDL / Veronika Bátorová, Judit Dulin, Dáša Čierna, hovorí: „Top Employers Institute je poprednou svetovou autoritou v oblasti stratégie ľudských zdrojov. Vďaka špičkovej certifikácii a poznatkom založeným na dátach podporuje a umožňuje organizáciám zavádzať transformačné postupy v oblasti ľudských zdrojov, dosahovať obchodné výsledky a pomáhať im prilákať, zapojiť a udržať si špičkové talenty.V roku 2025 inštitút Top Employers Institute certifikoval viac ako 2 397 organizácií v 125 krajinách. Títo certifikovaní Top Employers pozitívne ovplyvňujú životy miliónov zamestnancov na celom svete.Všetko o Lidli ako zamestnávateľovi a tiež aktuálny prehľad voľných pracovných pozícií je k dispozícii na www.lidl.sk v sekcii Kariéra.