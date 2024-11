Reťazec Kingfisher očakáva, že rast daní ho bude stáť 45 mil. libier

Londýn 25. novembra (TASR) - Britský maloobchodný reťazec Kingfisher varoval, že rozpočet na budúci rok počítajúci s výrazným zvýšením daní ho bude v nasledujúcom obchodnom roku stáť zhruba 45 miliónov libier. Spoločnosť to uviedla po tom, ako zverejnila výsledky za 3. kvartál, za ktorý vykázala mierny pokles tržieb. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters.



Britská sieť produktov pre dom a záhradu v pondelok uviedla, že za 3. kvartál 2024/2025, čo predstavuje obdobie od augusta do konca októbra, zaznamenala tržby na úrovni 3,22 miliardy libier (3,87 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho obchodného roka to znamená pokles o 0,6 %. Tržby upravené o kurzové vplyvy stagnovali, avšak tieto tržby v prípade obchodov otvorených viac než rok klesli o 1,1 %.



Spoločnosť zároveň dodala, že za celý obchodný rok očakáva horšie výsledky, než predpokladala pôvodne. Odhaduje, že zisk upravený o mimoriadne položky pred započítaním daní dosiahne za celý rok, ktorý sa končí v januári, od 510 miliónov do 540 miliónov libier. Pôvodne počítala s tým, že horná hranica odhadovaného pásma dosiahne 550 miliónov libier. Ako firma dodala, vyhliadky trhu sú na najbližšie obdobie neisté, pričom poukázala najmä na rastúcu neistotu zákazníkov v Británii, ale aj vo Francúzsku. Na porovnanie, za rok 2023/2024 zaznamenala upravený zisk pred zdanením na úrovni 568 miliónov libier.



Spoločnosť reagovala aj na návrh rozpočtu ministerky financií Rachel Reevesovej, ktorá ho predstavila koncom októbra. Jeho súčasťou je prudké zvyšovanie daní, najvýraznejšie za posledné tri desaťročia. Vedenie reťazca Kingfisher odhaduje, že navrhnuté zvýšenie daní skreše predpokladaný zisk spoločnosti v obchodnom roku 2025/2026 približne o 45 miliónov libier.



(1 EUR = 0,83205 GBP)