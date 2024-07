Reťazec rozdá zamestnancom benefity za tri a pol milióna eur

• V tomto roku diskont investoval do benefitov približne tri a pol milióna eur.

• Hodnota benefitov na jedného zamestnanca dosahuje viac ako 600 eur.

• Nárok na rovnaké benefity majú všetci zamestnanci bez ohľadu na pracovnú pozíciu a dĺžku pôsobenia vo firme

• Najpopulárnejším benefitom je kredit na nákup v Lidli.

• Od tohto roka funguje nový benefitný portál, v ktorom sa nachádza viac 4-tisíc poskytovateľov.

• V benefitnom portáli patria medzi obľúbené poukážky do kníhkupectiev, lekární či internetových obchodov.

• Mimo portálu zamestnanci najviac oceňujú Multisport kartu, voľno pre rodičov prváka počas prvého školského dňa a dovolenku navyše.

Bratislava 4. júla (OTS) - Základom úspechu každej spoločnosti sú spokojní zamestnanci, bez nich nie je možné dosahovať stanovené ciele a vyhovieť zákazníkom. Preto by pre zamestnávateľov mali byť na prvom mieste. Pre Lidl sú jeho ľudia skutočne základným pilierom. Dokazuje to nielen stabilnou prácou a zaujímavou mzdou, ale aj benefitmi, ktoré svojim zamestnankyniam a zamestnancom ponúka.Foto: LIDLZodpovedný a férový zamestnávateľ, ktorý si váži svojich ľudí a ponúka im stabilitu a kariérny rast. Takto by sa dal charakterizovať prísľub Lidla k svojim zamestnancom a zamestnankyniam. Aj vďaka tomu je reťazec už päťnásobným najzamestnávateľom podľa hlasovania verejnosti a osemnásobným držiteľom ocenenia Top Employer. Príkladom férového prístupu Lidla k jeho zamestnancom sú benefity. Bez ohľadu na pracovnú pozíciu, lokalitu či dĺžku pôsobenia, má každá zamestnankyňa a zamestnanec nárok na rovnaké benefity. Predavačka-pokladníčka z Michaloviec má teda nárok na rovnaké benefity ako generálna riaditeľka.Zamestnanci Lidla majú k dispozícii pestrú ponuku benefitov, do ktorej patria aj finančné príspevky ako dodatočný príspevok do tretieho dôchodkového piliera, dovolenka navyše, narodeninové balíčky, vitamínové balíčky alebo vianočné prekvapenia. Lidl nezabúda ani na deti svojich zamestnancov, ktoré pravidelne obdarúva na Mikuláša a rodičom poskytuje deň voľna v prvý školský deň ich ratolestí. Diskont kladie dôraz aj na podporu zdravia a zdravého životného štýlu a zamestnancov odmeňuje aj pri pracovných jubileách.„Som hrdá na to, že našim zamestnancom a zamestnankyniam každoročne poskytujeme čoraz širší systém benefitov. Práve vďaka tomu má každý možnosť výberu podľa vlastných potrieb a preferencií. Tento rok hodnota benefitov na jedného zamestnanca dosahuje viac ako 600 eur.“ hovorí Judit Dulin, konateľka zodpovedná za rezort ľudských zdrojov.Tento rok diskont predstavil nový benefitný portál, v ktorom si zamestnanci môžu vybrať benefity spomedzi 4-tisíc možností. Systém funguje na spôsob caffetérie, kde si každý podľa vlastných preferencií vyberie, čo si objedná. V elektronickej peňaženke má každý k dispozícii 250 bodov, ktoré môže podľa vlastného uváženia využiť na nákup širokého spektra tovarov a služieb po celom Slovensku. V portáli sú benefity rozdelené do niekoľkých kategórií, ako sú napríklad cestovanie, zdravie, kultúra a zábava, osobný rozvoj, šport, nakupovanie a ďalšie.Napriek rôznorodému výberu benefitov od množstva dodávateľov zamestnanci prejavili najväčší záujem o poukážky na nákup v Lidli. „Za prvý mesiac fungovania nového benefitného portálu si zamestnanci objednali poukážky na nákup v Lidli v hodnote cez 300 tisíc eur. Rýchlo si obľúbili aj poukazy do internetových obchodov, kníhkupectiev a lekární. Ponuku benefitov pravidelne prehodnocujeme a zohľadňujeme potreby našich zamestnancov. Vážime si prácu každého kolegu a kolegyne, a preto im chceme bez výnimky ponúknuť príležitosť na kariérny rast a naozaj atraktívne benefity.“ doplnila Dulin.Lidl kladie dôraz aj na rozvoj a kariérny rast svojich zamestnancov. Od marca 2020 posunul diskont na vyššiu pozíciu takmer 1200 ľudí. Bezmála 40% zo všetkých zamestnancov, ktorí v Lidli pôsobia aspoň tri roky, zažili povýšenie a mnohí dokonca viackrát.Všetky informácie o Lidli ako zamestnávateľovi nájdete na webe https://kariera.lidl.sk/ , prípadne na sociálnych sieťach.