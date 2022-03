Reťazec Terno dokončil integráciu predajní po CBA Market

Bratislava 28. marca (TASR) – Reťazec Terno úspešne dokončil integráciu 12 predajní siete potravín CBA Market, prevádzkuje už 155 predajní Terno a Kraj. Uviedla to spoločnosť Terno real estate, ktorá v novembri 2021 informovala o podpísaní zmluvy o odkúpení 12 predajní potravín od spoločnosti CBA Market, s.r.o.



Už v januári 2022 v rámci akvizície otvorili prvé tri prevádzky v sieti obchodov Terno. "Otvorením týchto nových predajní sa postupne približujeme aj k regiónom východného Slovenska, čím napĺňame náš dlhodobý cieľ, a to stať sa celoslovenským reťazcom," povedal generálny riaditeľ Terno real estate Stanislav Čajka.



Zákazníci tak budú môcť nakupovať v novootvorených potravinách Terno v Brezne, Beňuši, Dubovej-Nemeckej, Závadke nad Hronom, Polomke, Svätom Jure, Banskej Bystrici, Bratislave či obci Jasenie.



Predajne Terno so sebou do nových regiónov prinesú mnohé výhody, akými sú pracovné pozície či kvalitné slovenské potraviny aj od miestnych dodávateľov.



"Pri otváraní nových prevádzok, samozrejme, pamätáme na pôvodných zamestnancov potravín CBA. Naším cieľom je ponúknuť im stabilné pracovné miesta. Nezanedbateľným plusom je aj podpora lokálnych pestovateľov, chovateľov či výrobcov potravín," dodal Čajka. Vďaka akvizícii sa rozrástol aj počet zamestnancov, celkovo ich pribudla necelá stovka.



Terno real estate aktuálne prevádzkuje 155 predajní, z toho 128 predajní Terno a 27 obchodov Kraj.