Reťazec Terno otvoril prvé predajne po bývalej sieti potravín Kačka

Bratislava 11. novembra (TASR) – Spoločnosť Terno real estate otvorila prvé dve predajne, ktoré získala po skrachovanej sieti Kačka. Obchody pod značkou Terno môžu zákazníci od soboty (9. 11.) navštevovať v obciach Beluša a Pukanec. Ďalšie dve predajne plánuje spoločnosť Terno otvoriť už 18. novembra v Novom meste nad Váhom a Nitre. V pláne má postupne prevziať minimálne ďalšie dve desiatky predajní a s nimi vrátiť prácu aj pôvodným zamestnancom. Informovala o tom spoločnosť Terno.



Predajne v Beluši a Pukanci sú prvé z množstva nových predajní bývalej Kačky, ktoré spoločnosť Terno otvorila pod svojou značkou. V prevádzkach pritom počíta aj s bývalými zamestnancami siete Kačka. "V priebehu novembra otvoríme ďalšie dve predajne v Novom meste nad Váhom a v Nitre. Už dnes však môžem potvrdiť, že postupne pod našu značku prejde ďalších 20 predajní, a to aj s ich bývalými zamestnancami," povedal generálny riaditeľ spoločnosti Terno real estate Stanislav Čajka.



Podľa Čajku sa však množstvo predajní, ktoré prejdú pod Terno, môže ešte zvýšiť. "Naďalej intenzívne pracujeme na tom, aby sme pod našu značku získali ďalšie obchody po odchádzajúcej sieti Kačka," povedal Čajka. Celkovo tak prácu späť získa minimálne 150 bývalých zamestnancov siete Kačka, a to bez akejkoľvek podpory štátu.



Terno real estate neustále hľadá a analyzuje nové príležitosti na rast a zvyšovanie počtu predajní na Slovensku. "Situácia na trhu, ktorá nastala po odchode siete Kačka zo Slovenska, nám umožňuje náš rast výrazne urýchliť. Do rastu našej siete predajní a obnovy obchodov neustále investujeme s cieľom vytvárať príjemnejšie prostredie nielen pre zákazníkov, ale aj pre našich zamestnancov," vysvetlil Čajka.



Pod spoločnosť Terno real estate patrí sieť potravín Terno, Moja Samoška a od marca minulého roka aj nový koncept potravín Kraj. "Do dnešného dňa sme otvorili už 18 predajní Kraj, ktoré si zákazníci rýchlo obľúbili. Aj Kraj čaká ďalšia expanzia a plánujeme otvárať ďalšie predajne po celom Slovensku," dodal Čajka. Spoločnosť Terno real estate aktuálne prevádzkuje približne 100 predajní Terno a Moja Samoška.



Okresný súd Banská Bystrica začal 7. októbra konkurzné konanie voči dlžníkovi - Potraviny Kačka, a. s., Lučenec. Reťazec zastupuje Beatow Partners, s. r. o., Bratislava. Vyplýva to z uznesenia súdu z 1. októbra, zverejneného v Obchodnom vestníku 7. októbra. Proti uzneseniu nie je podľa súdu odvolanie prípustné. Návrh na konkurz podalo vedenie reťazca ešte koncom augusta tohto roka.



Pobočka Sociálnej poisťovne (SP) v Lučenci k 29. októbru evidovala 55 žiadostí o dávku z garančného poistenia, ktoré si zatiaľ podali zamestnanci siete Potravín Kačka. Z nich sú kompletné len dve žiadosti, pri ostatných musí pobočka čakať na potvrdenie zamestnávateľa o výške neuspokojených nárokov. V tejto fáze teda záleží na tom, ako rýchlo zamestnávateľ vydá svojim bývalým zamestnancom potrebné potvrdenia. V sieti Potravín Kačka pracovalo pred vyhlásením konkurzu na spoločnosť približne 1800 zamestnancov.



"Pripomíname, že ak bol pracovný pomer zamestnancov potravín Kačka ukončený k 30. septembru 2019 bez výpovednej doby a ich žiadosť bude obsahovať všetky náležitosti vrátane potvrdenia od zamestnávateľa o výške neuspokojených nárokov, dávka garančného poistenia im bude vyplatená najneskôr do mesiaca od dňa doručenia žiadosti, hoci zákonná lehota na vybavenie pri kompletných podkladoch je 60 dní," zdôraznil koncom októbra hovorca SP Peter Višváder. Všetky žiadosti, aj nové, ktoré sa očakávajú, bude Sociálna poisťovňa podľa neho vybavovať v čo najskorších termínoch.