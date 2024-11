Reťazové nehody: Poistnú udalosť vždy spôsobilo posledné vozidlo

Bratislava 28. novembra (TASR) - Medzi najčastejšie poistné udalosti v cestnej doprave v zimnom období patria škody spôsobené šmykom, a to z dôvodu ľadu, námrazy či snehu na vozovke. Ďalšími častými poistnými udalosťami v zimnom období sú reťazové nehody pri zrážke viacerých vozidiel, keď z dôvodu zhoršených podmienok účastníci neodhadnú brzdnú dráhu vozidiel, a spôsobia tak haváriu viacerých účastníkov. Pri reťazových nehodách si treba uvedomiť, že poistnú udalosť vždy spôsobilo posledné vozidlo v rade, upozornila Paulína Sihlovcová, garantka pre likvidáciu poistných udalostí spoločnosti Universal maklérsky dom.



"Povinnosťou vodiča tohto vozidla je, aby spísal záznam o dopravnej nehode so všetkými účastníkmi, ktorým spôsobil škodu. Vždy preto apelujeme na vodičov, aby disponovali v aute viacerými záznamami o dopravnej nehode," upozornila Sihlovcová. V opačnom prípade podľa nej môže poisťovňa krátiť či odmietnuť poistné plnenie.



Pre zabezpečenie rýchleho priebehu likvidácie poistných udalostí bez krátenia alebo zamietnutia poistného plnenia je potrebné dodržať niekoľko pravidiel. Jedným z nich je jazda na správnych pneumatikách. "Jazda na nesprávne označených pneumatikách môže mať pre vodiča negatívny dopad, či už v podobe pokút, ale aj v prípade poistného plnenia. Je dôležité dbať na správne zimné pneumatiky s predpísaným označením, aby sa predišlo finančným rizikám spojeným s nehodou a možným odmietnutím alebo obmedzením plnenia zo strany poisťovne," upozornila Sihlovcová.



Častým problémom je, že vodiči síce majú poistenie, no vedome idú do rizika, napríklad s letnými pneumatikami sa vydajú na zasneženú cestu, prípadne rýchlosť jazdy neprispôsobia stavu vozovky, sú pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok, prípadne poistnú udalosť zdokumentujú nesprávne alebo neúplne či napríklad chýba fotodokumentácia.



Pri poistných udalostiach z havarijného poistenia je ale napríklad tiež potrebné, aby poistený splnil všetky podmienky vstupu vozidla do poistenia, a teda, aby pri vzniku poistnej zmluvy vozidlo podstúpilo obhliadku. Táto podmienka sa však podľa Sihlovcovej týka iba starších vozidiel.



Pokiaľ je vozidlo nové, nie je pred vstupom do poistenia obhliadka potrebná. V prípade starších vozidiel sa obhliadka vyžaduje práve z dôvodu identifikácie možných predchádzajúcich poškodení, napr. na laku vozidiel. Vylúčia sa tým prípady, že si poškodený pri poistnej udalosti nárokuje aj škodu, ktorá vznikla ešte pred vstupom vozidla do poistenia.



"Ďalším z bežných dôvodov, kedy poisťovňa odmieta poskytnúť poistné plnenie, sú škody, kedy je potrebné k nehode privolať políciu, ale poistník túto povinnosť opomenul," upozornila odborníčka. Ide napríklad o škody pri zrážke so zverou, alebo poškodenia na vozidlách vzniknuté v dôsledku vandalizmu. Ak ku škode došlo napríklad na parkovisku, ktoré je pod kamerovým systémom, páchateľ sa dá identifikovať.