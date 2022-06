Reuters: Tranzit do Kaliningradu by sa mal vrátiť do normálu

Vilnius/Brusel 29. júna (TASR) - Tranzit tovaru z Ruska do jeho exklávy Kaliningrad cez územie Litvy by sa v priebehu nasledujúcich dní mal vrátiť do normálu. Kompromis v tejto veci dojednávajú predstavitelia Európskej únie, píše TASR podľa stredajšej správy agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na dva nemenované zdroje oboznámené s rokovaniami.



Litva zastavila tranzit tovarov podliehajúcich sankčnému režimu EÚ do Kaliningradskej oblasti 17. júna. Týka sa to napríklad ocele. Prímorská Kaliningradská oblasť je zo všetkých strán na súši obklopená členskými štátmi Európskej únie – Litvou a Poľskom.



Reuters vysvetľuje, že západné mocnosti sa síce jasne postavili v prípade ruskej vojenskej agresie na Ukrajine za Kyjev, avšak európske krajiny balansujú medzi prísnymi sankciami a snahou vyhnúť sa ďalšej eskalácii napätia s Moskvou. To je dôvod, prečo sa predstavitelia EÚ – s podporou Nemecka – snažia nájsť kompromis v prípade Kaliningradskej oblasti, uviedol zdroj agentúry.



Dodal, že ak by sa nepodarilo obnoviť spojenie medzi Ruskom a jeho exklávou, Moskva by sa mohla rozhodnúť kliesniť si cestu vojensky cez 65-kilometrový Suwalský koridor medzi Bieloruskom a Kaliningradskou oblasťou.



Nemecko má v Litve rozmiestnených svojich vojakov v rámci misie NATO, čo je preň ďalší dôvod snažiť sa vyhnúť konfrontácii s Ruskom. Okrem toho je Nemecko silne závislé od dovozu zemného plynu z Ruska a prípadné zastavenie dodávok v dôsledku eskalácie napätia okolo Kaliningradu by ho mohlo poškodiť, upozornil zdroj.



"Musíme čeliť realite," povedal pre Reuters jeden zo zdrojov, ktorý opísal Kaliningrad ako "posvätný" pre Moskvu. Pripustil, že v tomto prípade má väčšie páky než EÚ ruský prezident Vladimir Putin, preto sa EÚ snaží o kompromis. Únia navrhuje umožniť dovoz tovaru z Ruska do jeho exklávy s vysvetlením, že nejde o medzinárodný obchod, ale tranzit s cieľom v tej istej krajine. Dovezený tovar by sa však nemohol z Kaliningradskej oblasti vyvážať ďalej do zahraničia.



Litovské ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že implementáciu sankcií ohľadne Kaliningradskej oblasti konzultuje s Európskou komisiou. Zdôraznilo zároveň potrebu ich dodržiavania s tým, že v opačnom prípade by to mohlo oslabiť dôveryhodnosť a účinnosť sankčnej politiky EÚ. Litva okrem toho upozorňuje, že nie je jedinou členskou krajinou EÚ susediacou s Kaliningradskou oblasťou, takže prípadný vysvetľujúci dodatok k sankciám by sa nemal týkať iba jej.